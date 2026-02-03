Kärnten und Steiermark starten neue Potenzialanalyse für Maturierende

Steiermark und Kärnten rücken näher zusammen: Ab Februar 2026 bietet das Talentcenter der WKO Steiermark erstmals eine eigene Potenzialanalyse für Maturierende an - ein neues Angebot im Rahmen der AREA SÜD.

Viele Jugendliche stehen kurz vor der Matura vor einer entscheidenden Frage: Studium, Ausbildung oder direkter Berufseinstieg? Genau hier setzt ein neues Angebot an. Das Talentcenter der WKO Steiermark startet ab Februar 2026 erstmals eine eigene Potenzialanalyse speziell für Maturierende. Entwickelt wurde sie gemeinsam mit dem Test Center Carinthia der Wirtschaftskammer Kärnten. Ziel ist es, jungen Menschen kurz vor dem Schulabschluss eine fundierte Orientierung zu geben. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die vor wichtigen Bildungs- und Karriereentscheidungen stehen. Damit wird die Zusammenarbeit innerhalb der AREA SÜD weiter vertieft.

Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg

Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn wächst Südösterreich zunehmend zu einem gemeinsamen Wirtschafts-, Hochschul- und Lebensraum zusammen. Die neue Potenzialanalyse ist ein konkretes Projekt dieser Entwicklung. Erstmals bündeln das Talentcenter der WKO Steiermark und das Test Center Carinthia ihre Kompetenzen. So sollen Jugendliche aus beiden Bundesländern von vergleichbaren und hochwertigen Ergebnissen profitieren. Die Initiative ist Teil der gemeinsamen Standortstrategie der AREA SÜD. Der Fokus liegt dabei klar auf Zukunftsorientierung und regionaler Stärke.

©Foto Fischer WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und Talentcenter-Leiterin Sabine Sattler-Tremesberger vor dem Talentcenter in Graz ©WKK, Daniel Fasching, Sabine Biedermann WKK-Präsident Jürgen Mandl und Christa Draxler, Leiterin des Testcenters Carinthia (TCC), freuen sich über die länderübergreifende Zusammenarbeit.

Was die Potenzialanalyse bietet

Die Analyse geht bewusst in die Tiefe. „Die Potenzialanalyse kombiniert Interessen-, Leistungs- und Persönlichkeitsdiagnostik mit einem strukturierten Vorgespräch und einer individuellen Nachbesprechung durch qualifizierte Berater“, erklärt Talentcenter-Leiterin Sabine Sattler. Ziel sei es, Stärken, Talente und Entwicklungspotenziale sichtbar zu machen. Die Ergebnisse sollen Jugendlichen helfen, eine passende Entscheidung für Studium, Ausbildung oder Berufseinstieg zu treffen. Persönliche Beratung spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Jugendlichen sollen ihre Möglichkeiten besser einschätzen können.

Stärkung der AREA SÜD

Auch auf Seiten der Wirtschaftskammern wird das neue Angebot klar unterstützt. „Das neue Angebot ist Teil der gemeinsamen Standortinitiative im Rahmen der AREA SÜD“, betonen die Präsidenten Josef Herk und Jürgen Mandl. Herk unterstreicht: „Junge Menschen stehen heute vor einer enormen Vielfalt an Möglichkeiten. Gerade deshalb braucht es Orientierung, die fundiert, professionell und unabhängig ist.“ Mandl ergänzt: „Die AREA SÜD lebt davon, dass wir über Landesgrenzen hinweg denken und handeln.“ Mit der Potenzialanalyse werde direkt in die Fachkräfte von morgen investiert.

Start im Februar 2026

Die neue Potenzialanalyse für Maturierende startet im Februar 2026 und wird auf Selbstzahlerbasis angeboten. Bestehende Angebote für Jugendliche ab 16 Jahren bleiben in beiden Bundesländern unverändert bestehen. Langfristig soll das Angebot weiter ausgebaut und bei entsprechender Nachfrage skaliert werden. Mit dem gemeinsamen Projekt wollen die Wirtschaftskammern Steiermark und Kärnten Bildung, Berufsorientierung und Standortentwicklung entlang der neuen Südachse aktiv mitgestalten.