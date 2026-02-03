Sturm nimmt Abschied von der „Zaubermaus“: Horvat geht zu Bristol City

Der SK Puntigamer Sturm Graz gab jetzt den Abgang von Mittelfeldspieler Tomi Horvat bekannt. Der 26-jährige Slowene wechselt mit sofortiger Wirkung zu Bristol City in die englische Championship.

"Nun möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und mich in England beweisen," so Horvat.

"Nun möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und mich in England beweisen," so Horvat.

Tomi Horvat kam im Sommer 2022 von MS Mura nach Graz, für den SK Sturm absolvierte er insgesamt 165 Spiele, in denen ihm 26 Tore und 37 Vorlagen gelangen. „Ich durfte fantastische dreieinhalb Jahre in Graz verbringen, vier Titel mit diesem großartigen Verein feiern und jede Woche vor den besten Fans Österreichs spielen. Dafür werde ich immer dankbar sein“, so Horvath.

Tomi Horvat äußerte selbst den Wunsch gehen zu dürfen

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt: „Tomi Horvat ist ein verdienter Spieler des SK Sturm, der seinen Teil zu den vier errungenen Titeln der erfolgreichen letzten Jahre beigetragen hat. Tomi hat uns frühzeitig über seine Entscheidung, seinen auslaufenden Vertrag kein weiteres Mal zu verlängern, informiert. Da der Spieler nun auch seinen klaren Wunsch, schon jetzt wechseln zu wollen, geäußert hat und Bristol unsere wirtschaftlichen Anforderungen erfüllt, haben wir dem sofortigen Wechsel zugestimmt. Danke Tomi für deinen Einsatz in Schwarz-Weiß und alles Gute für deine Zeit in England.“

„Der nächste Schritt in meiner Karriere“

Tomi Horvat zu seinem Abschied: „Ich durfte fantastische dreieinhalb Jahre in Graz verbringen, vier Titel mit diesem großartigen Verein feiern und jede Woche vor den besten Fans Österreichs spielen. Nun möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und mich in England beweisen. Ich werde Graz und den SK Sturm immer positiv in Erinnerung behalten und aus der Ferne genau beobachten, wie es dem Verein ergeht. Danke für alles, Schwoaze!“