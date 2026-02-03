Carla Elektro in Graz: Neuer Secondhand-Shop für Elektrogeräte

Mit Carla Elektro eröffnet in der Kärntner Straße ein neuer Secondhand-Shop der Caritas in Graz. Verkauft werden geprüfte, funktionstüchtige Elektrogeräte, von der Kaffeemaschine bis zum Kühlschrank.

Wer in Graz bewusst konsumieren möchte, hat seit Kurzem eine neue Adresse. Mit Carla Elektro erweitert die Caritas ihr Secondhand-Angebot um einen eigenen Shop für Elektrogeräte aus zweiter Hand. Ziel ist es, Ressourcen zu schonen, leistbare Alternativen zu Neuware zu bieten und funktionierenden Geräten ein zweites Leben zu ermöglichen.

Elektrogeräte aus zweiter Hand

Im Carla Elektro finden Kunden eine breite Auswahl an gebrauchten, getesteten Geräten aus unterschiedlichen Bereichen. Dazu zählen Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen oder Bügeleisen, Unterhaltungselektronik wie Fernseher oder HiFi-Anlagen, Lampen, Elektrogroßgeräte wie Herde oder Kühlschränke sowie batteriebetriebene Geräte im Niederspannungsbereich. Alle angebotenen Produkte wurden vor dem Verkauf überprüft und sind funktionstüchtig. Damit richtet sich der Shop an Menschen, die Geld sparen wollen, aber auch an jene, denen Nachhaltigkeit im Alltag wichtig ist. Secondhand-Elektronik reduziert Elektroschrott und verlängert den Lebenszyklus wertvoller Ressourcen.

Caritas bittet um Elektrogerät-Spenden

Neben dem Verkauf setzt Carla Elektro auch auf Spenden. Gesucht werden vollständige, saubere und funktionierende Elektrogeräte, von klein bis groß. Nicht angenommen werden defekte Geräte oder Einzelteile. Spenden können direkt im Carla Elektro abgegeben werden oder in der zentralen Caritas-Sachspenden-Annahme in Graz, in der Herrgottwiesgasse 55. Dort werden alle Warengruppen angenommen, auch größere Mengen.