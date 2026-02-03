250-Euro-Bonus in Graz wird auch 2026 ausbezahlt

Der Grazer Kinder-Radlbonus geht in die nächste Runde. Auch im neuen Schuljahr unterstützt die Stadt Familien beim Umstieg auf umweltfreundliche Mobilität. Rund 2.600 Kinder profitieren erneut von dem beliebten Fördermodell.

Anfang des Jahres wurden die Abholformulare für den Kinder-Radlbonus per Post an alle berechtigten Familien verschickt, 5 Minuten hat berichtet. Anspruch haben auch heuer wieder alle Grazer Kinder der 3. Schulstufe. Mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Formular kann der Bonus seit gestern, dem 2. Februar, bei der Servicestelle der Holding Graz abgeholt werden.

250 Euro für Fahrrad und Sicherheit

Der Kinder-Radlbonus umfasst 250 Euro pro Kind. Der Betrag kann flexibel eingesetzt werden, etwa für ein neues oder gebrauchtes Kinderfahrrad, für Helm und Sicherheitsausrüstung oder auch für Serviceleistungen im Fachhandel. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont den doppelten Nutzen des Projekts: „Mit dem eigenen Fahrrad lernen Kinder am besten, sicher und selbstständig in der Stadt unterwegs zu sein. Gleichzeitig entlastet der Kinder-Radlbonus Familien und eröffnet allen Kindern die gleiche Chance. Das macht dieses Angebot österreichweit so einzigartig.“

Abholung und Einlösung, alle Infos im Überblick: Abholstelle: Holding Graz, Servicestelle Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz

Abholzeitraum: 2. Februar bis 30. April 2026 (auf Wunsch vieler Familien verlängert)

Einlösbar bei: allen teilnehmenden Grazer Radgeschäften

Bewährtes Projekt mit hoher Zustimmung

Dass der Kinder-Radlbonus fortgeführt wird, ist kein Zufall. Die Evaluierung aus dem Vorjahr zeigt eine sehr hohe Zufriedenheit bei Eltern und Kindern. Besonders geschätzt werden die finanzielle Entlastung, die Förderung von Selbstständigkeit und der Beitrag zu gesunder Bewegung im Alltag. Die Zahlen sprechen für sich: 70 Prozent der befragten Familien gaben an, dass der Gutschein der entscheidende Anstoß für den Fahrradkauf war. Für 17 Prozent der Kinder bedeutete der Bonus sogar das erste eigene Fahrrad.