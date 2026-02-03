Nächtliche Aktion am Hilmteich: Aktivisten markieren Radweg selbst

In der Nacht von Montag, dem 2. Februar auf Dienstag, dem 3. Februar, ist es in der Hilmteichstraße zu einer ungewöhnlichen Aktion gekommen. Mitglieder des sogenannten Widerstands-Kollektivs haben im Bereich der laufenden Baustelle selbst Bodenmarkierungen angebracht und damit einen rund 60 Meter langen Radweg geschaffen, ohne behördliche Genehmigung. Die Hilmteichstraße ist derzeit durch eine Großbaustelle geprägt. Dort werden sowohl der zweigleisige Ausbau der Straßenbahnlinie 1 als auch ein Speicherkanal errichtet. Für Radfahrende bedeutet das seit Wochen Einschränkungen.

Aktivisten sprechen von Sicherheitsproblem

Das Widerstands-Kollektiv begründet die Aktion mit mangelnder Rücksicht auf den Radverkehr. Trotz ausreichend Platz sei die Straße während der Bauarbeiten nicht fahrradfreundlich gestaltet. Die Aktivisten sehen darin ein strukturelles Problem und sprechen von fehlendem politischen Willen, Radfahrende ausreichend zu schützen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Aus ihrer Sicht sei die selbst angebrachte Markierung eine pragmatische Lösung, um eine gefährliche Situation zu entschärfen. Man habe lediglich sichtbar gemacht, was verkehrstechnisch ohnehin möglich wäre.

Gefahr durch täuschend echte Markierungen

Die Aktion wirft jedoch rechtliche und sicherheitsrelevante Fragen auf. Die Bodenmarkierungen ähneln offiziellen Verkehrszeichen stark. Im Falle eines Unfalls könnte das erhebliche Konsequenzen haben, sowohl für Verkehrsteilnehmer als auch für jene, die die Markierungen angebracht haben. Verkehrsexperten warnen generell davor, eigenmächtig in den Straßenverkehr einzugreifen. Unklare oder nicht genehmigte Markierungen könnten zu Missverständnissen führen und das Unfallrisiko erhöhen. Es ist nicht die erste Aktion dieser Gruppe. Bereits vor wenigen Wochen hatten Aktivisten einen Radweg zwischen Anger- und Neuholdaugasse, der über Privatgrund führt, eigenmächtig wieder geöffnet und dabei auch bauliche Sperren verschoben. Die Aktionen sorgen regelmäßig für Aufmerksamkeit und für Kontroversen.

Politik reagiert mit scharfer Kritik

Deutliche Worte kommen aus der Politik. FPÖ-Bürgermeisterkandidat René Apfelknab spricht von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. „Was hier passiert ist, hat mit zivilem Engagement nichts mehr zu tun. Das ist brandgefährliche Manipulation des Straßenverkehrs und kann eine Gefährdung von Menschenleben bedeuten“, stellt Apfelknab klar. Dass die Baustellensituation rund um den Hilmteich für viele Verkehrsteilnehmer problematisch sei, stellt Apfelknab nicht infrage. Die Verantwortung für Lösungen liege jedoch bei der Stadtregierung, nicht bei selbsternannten Verkehrsgestaltern.