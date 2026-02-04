Schnapsdieb entpuppte sich als abgängiger Häftling in Graz

Ein Schnapsdiebstahl am Grazer Hauptbahnhof endete überraschend: Als die Polizei einschritt, stellte sich heraus, dass der Verdächtige kein Unbekannter war. Der Mann war aus der Justizanstalt Graz-Jakomini abgängig.

Gegen 20.30 Uhr wurden Polizisten zu einem Supermarkt im Bereich des Grazer Hauptbahnhofs gerufen. Ein Mann hatte dort eine Flasche Schnaps gestohlen und versuchte zu flüchten. Der Ladendetektiv reagierte rasch und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Für die Beamten wirkte der Einsatz zunächst wie ein klassischer Fall von Ladendiebstahl. Doch schon kurz darauf zeigte sich, dass mehr dahintersteckte.

Falsche Angaben bei der Kontrolle

Bei der Identitätsfeststellung konnte der Mann keinen Ausweis vorweisen. Gegenüber den Polizisten machte er zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Die Beamten ließen jedoch nicht locker und nahmen weitere Erhebungen vor. Schritt für Schritt gelang es ihnen, die wahre Identität des Tatverdächtigen zu klären. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 28-jährigen somalischen Staatsangehörigen handelt.

Überraschende Wende

Die anschließenden Überprüfungen brachten schließlich die entscheidende Wendung. Der Mann war kein Unbekannter für die Behörden, sondern ein nicht zurückgekehrter Strafgefangener der Justizanstalt Graz-Jakomini. Damit war klar, dass es sich nicht nur um einen Ladendiebstahl handelte. Der 28-Jährige war offiziell als abgängig gemeldet.

In die Justizanstalt überstellt

Die Polizisten nahmen den Mann fest und beendeten die Amtshandlung vor Ort. „Polizisten nahmen den Mann fest und überstellten ihn unmittelbar nach Abschluss der Amtshandlung zurück in die Justizanstalt“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.