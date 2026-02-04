Pop-up Rave am Faschingsdienstag im Le Burger Graz

Graz bekommt am Faschingdienstag ein ungewöhnliches Party-Update: Mitten in der Innenstadt wird ein Burgerlokal zur Rave-Location. Am 17. Februar steigt im Le Burger nämlich ein Pop-up Rave.

Normalerweise geht es im Le Burger in der Grazer Innenstadt um saftige Patties, am Faschingdienstag aber um fette Beats. Doch am Dienstag, dem 17. Februar 2026, wird der zweite Stock in der Kaiserfeldgasse kurzerhand zur Tanzfläche umfunktioniert. Von 15 bis 20 Uhr heißt es: Kostüm an, Alltag aus, Bass aufdrehen. Während andernorts der Fasching langsam verdaut wird, wird hier noch einmal ordentlich nachgelegt – musikalisch versteht sich. Ein Pop-up Rave mitten in der Grazer Innenstadt, schneller serviert als jede Pommes.

Acht Acts

Für den richtigen Sound sorgen Blackstate, Churcher, Smurfy, Creekz, Sign Out, The Waves, Am.Society und Destro. Acht Acts, ein Floor und eine klare Ansage: Die Kapazität ist stark begrenzt. Einlass gibt es nur mit gültigem Vorverkaufsticket. Spontan vorbeischauen? Leider nein. Wer dabei sein will, sollte fix sein, denn hier gilt nicht „First come, first served“, sondern ganz eindeutig: First come, first rave.