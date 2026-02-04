Experten fordern: Informatik soll eigenständiges Maturafach werden

Laptop, KI und Algorithmen bestimmen längst den Alltag von Jugendlichen. Jetzt soll Informatik fix in die AHS-Oberstufe kommen. Warum der Schritt wichtig ist und warum Experten aus Graz trotzdem mehr fordern.

Informatik und Künstliche Intelligenz prägen längst den Alltag – von der Schule über den Job bis ins Private. Genau hier setzt ein aktueller Vorschlag des Bildungsministeriums an: In der AHS-Oberstufe soll ein eigenes Fach „Informatik und Künstliche Intelligenz“ eingeführt werden. Drei Wochenstunden sind dafür vorgesehen. Der Fachverband informatik_austria sieht darin ein wichtiges Signal. Bildung soll junge Menschen befähigen, sich in einer digital geprägten Welt sicher, kritisch und aktiv zu bewegen.

Eigenes Fach statt bloßes Werkzeug

Dass Informatik künftig als eigenes Fach geführt werden soll, bewertet informatik_austria als klaren Fortschritt. Informatik werde damit sichtbar als eigenständiger Bildungsbereich anerkannt. Es gehe nicht nur darum, Programme zu bedienen, sondern Zusammenhänge zu verstehen. Informatik sei keine bloße Anwendungskompetenz und kein „Tool-Fach“, sondern eine wissenschaftliche Disziplin – vergleichbar mit Mathematik oder klassischen Sprachen.

Drei Stunden sind nur der Anfang

Trotz der positiven Signale betont der Verband: Drei Wochenstunden können nur ein Einstieg sein. Digitale Systeme, Algorithmen und KI beeinflussen heute Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und den Alltag. Dieser Stellenwert müsse sich auch im zeitlichen Umfang widerspiegeln. Mittelfristig brauche es daher mehr Raum für Informatik im Stundenplan.

Forderung nach durchgängigem Maturafach

Der nächste logische Schritt sei ein eigenständiges, maturables Fach Informatik ab der Sekundarstufe I. Dieses soll durchgängig unterrichtet, fachlich fundiert und wissenschaftlich anschlussfähig sein. Nur so könnten Schülerinnen und Schüler wirklich auf ein Studium, qualifizierte Berufe und eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft vorbereitet werden, gerade in einem Arbeitsmarkt, der immer stärker von Software, Daten und KI geprägt ist.

Mehr Chancengleichheit durch Pflichtfach

Informatik sieht der Verband auch als Schlüssel zur Chancengleichheit. Internationale Studien zeigen, dass verpflichtender Informatikunterricht besonders Mädchen sowie Jugendliche aus nicht-akademischen Haushalten stärkt. Ein eigenes Fach könne Selbstselektion reduzieren, das Selbstvertrauen fördern und mehr jungen Menschen den Zugang zu technischen und naturwissenschaftlichen Bildungswegen öffnen.