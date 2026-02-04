Gratis-Skilift am Gedersberg vor dem Aus? Gemeinde sucht Lösung

Der Gedersberg in Seiersberg-Pirka hat diesen Winter gezeigt, wie niederschwelliger Wintersport aussehen kann: Kinder, Familien und Anfänger nutzten den kostenlosen Skilift, der dank günstiger Wetterbedingungen und großem Einsatz der Gemeinde kurzfristig geöffnet werden konnte. Der Andrang war groß, die Freude ebenso, 5 Minuten hat berichtet. Inzwischen ist der Skibetrieb wieder eingestellt und die Frage bleibt: Hat der Gedersberg eine Zukunft als Skihang?

Finanzierung durch die Gemeinde

Die kalten Tage rund um den Jahreswechsel machten es möglich, den Hang intensiv zu beschneien. Schneekanonen liefen auf Hochtouren, der Winterdienst präparierte die Piste. Für viele Familien war es die einzige Möglichkeit, ihren Kindern Skifahren zu ermöglichen, ohne hohe Kosten und lange Anfahrtswege. Auch Rodeln war möglich, die Hütte der Naturfreunde sorgte für Verpflegung. Die Liftanlagen selbst waren kostenlos nutzbar, finanziert vollständig durch die Gemeinde Seiersberg-Pirka. Dabei stand der Betrieb lange auf der Kippe. Noch vor dem Winter galt es als fraglich, ob der Skilift überhaupt noch einmal laufen würde. Umso größer war die Überraschung, als die Gemeinde Anfang Jänner grünes Licht gab. Heute, wenige Wochen später, ist klar: Der Jänner war ein letztes Aufbäumen, zumindest mit der bestehenden Anlage.

Heuer nutzen sehr viele Kinder und Familien das kostenlose Angebot.

„Der Lift hat ausgedient“; Bürgermeister Baumann im Gespräch mit 5 Minuten

Bürgermeister Werner Baumann spricht im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten offen über die Situation: „Der Lift wurde vor rund 30 Jahren gebraucht gekauft und wird jedes Jahr vom TÜV geprüft. Für diese Saison war der Einsatz noch möglich, aber jetzt hat er ausgedient.“ Das Hauptproblem seien weniger die Prüfungen als vielmehr die Ersatzteile. Viele Komponenten seien schlicht nicht mehr verfügbar. „Die Bestellung von Ersatzteilen wird immer schwieriger, teilweise ist sie gar nicht mehr möglich.“ Trotzdem steht für die Gemeinde fest: Der Gedersberg soll nicht aufgegeben werden. Dass der Skilift im Jänner kostenlos war, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, möglich durch das Wetter und die Finanzierung über die Gemeinde. Für die Zukunft denkt man jedoch über sehr moderate Beiträge nach: etwa 25 Euro pro Saison für Kinder oder eine Zwickkarte mit rund 50 Cent pro Fahrt. Übrigens: Ganz neu war das Gratis-Angebot nicht. Während der Corona-Zeit wurde der Lift bereits einmal kostenlos geöffnet, um Kindern Bewegung und Abwechslung zu ermöglichen.

Mehr als ein Skihang: Ausbildungsstätte für Kinder

Der Gedersberg ist nicht nur ein Freizeitangebot. Er dient auch als regionale Ausbildungsskistätte. Jährlich finden hier vier bis fünf Skikurse statt, speziell für die Jüngsten. Gerade diese niedrigschwelligen Angebote seien wichtig, betont Baumann: „Hier machen Kinder ihre ersten Schwünge. Das prägt.“ Der Einsatz der Gemeinde war im Jänner enorm. Eine Schneekanone wurde von Gemeindemitarbeitern selbst gewartet. In der Phase mit dem größten Andrang übernachteten Mitarbeitende sogar zeitweise in der Hütte, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Neuer Lift? Gespräche laufen

Aktuell wird an Lösungen gearbeitet. Doppelmayr-Seilbahnen wurde beauftragt, einen passenden Ersatzlift zu suchen. Ein neuer Lift würde rund 70.000 Euro kosten. Die Gemeinde setzt daher auch auf gebrauchte Anlagen: „Wir haben mit gebrauchten Liften gute Erfahrungen gemacht. Sie werden ohnehin jährlich überprüft.“ Sollten Sponsoren gefunden werden, könnte auch das Land Steiermark rund 20 Prozent der Kosten übernehmen. Dann wäre ein Neustart im kommenden Winter realistisch.

Gratis war Ausnahme, günstige Lösung geplant

