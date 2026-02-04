Demo zieht durch Graz: Diese Öffis stehen heute kurz still

Heute kommt es in Graz wegen einer Demo zu kurzfristigen Öffi-Anhaltungen. Betroffen sind mehrere Bus- und Straßenbahnlinien rund um Griesplatz, Annenstraße und Hauptplatz. Hier erfährst du, wo es zu Anhaltungen kommt.

Wegen einer Demo kommt es am späten Mittwochnachmittag in Graz zu kurzfristigen Anhaltungen bei mehreren Öffi-Linien.

Die Versammlung beginnt am heutigen Mittwoch, dem 4. Februar 2026, um 17 Uhr am Griesplatz, Ecke Griesgasse. Ab etwa 17.30 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Die Route führt vom Griesplatz über die Rösselmühlgasse, Elisabethinergasse, beim Roseggerhaus vorbei, weiter durch die Annenstraße bis zum Südtirolerplatz und schließlich über die Murgasse zum Hauptplatz. Die Ankunft dort ist gegen 18 Uhr geplant.

Busse in mehreren Abschnitten angehalten

Zwischen 17.30 und etwa 17.40 Uhr kommt es zu Anhaltungen der Buslinien 31, 32, 33, 40 und 67 in der Rösselmühlgasse bis zur Kreuzung mit der Elisabethinergasse. Kurz darauf, von circa 17.40 bis 17.50 Uhr, stehen die Buslinien 40 und 67 auch in der Elisabethinergasse bis zum Roseggerhaus still. Wer in diesem Bereich unterwegs ist, muss mit kurzen Wartezeiten rechnen.

Straßenbahnen in der Annenstraße

Ab etwa 17.50 Uhr ziehen die Teilnehmer:innen durch die Annenstraße. Die Gleistrasse soll freigehalten werden, daher sollte es dort grundsätzlich zu keinen längeren Anhaltungen kommen. Trotzdem wird die Straßenbahnlinie 17 zwischen 17.50 und 18 Uhr kurzfristig an der Kreuzung Vorbeckgasse/Annenstraße angehalten.

Umleitungen Richtung Hauptplatz

Die Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 sind zwischen circa 17.55 und 18.10 Uhr betroffen. In diesem Zeitraum werden sie zwischen Vorbeckgasse und Hauptplatz angehalten. Fallweise fahren die Garnituren über den Andreas-Hofer-Platz. Auch hier gilt: Geduld einplanen, vor allem im Feierabendverkehr.

Zeiten können sich ändern

Alle genannten Uhrzeiten sind Schätzungen. Laut Informationen können sich die Anhaltungen je nach Verlauf der Versammlung kurzfristig ändern, wird seitens der Holding Graz bekanntgegeben. Wer heute in Graz unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit einplanen oder auf alternative Routen ausweichen.