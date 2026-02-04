Radfahrer (24) bei Unfall am Lendplatz schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Graz-Lend: An der Kreuzung Keplerstraße/Lendplatz kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der 24-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Am Mittwoch, dem 4. Februar 2026, kam es in den Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall im Grazer Bezirk Lend. Betroffen war eine der verkehrsreichen Stellen der Stadt, die Kreuzung Keplerstraße und Lendplatz. Kurz nach 8 Uhr prallten dort ein Wagen und ein Radfahrer zusammen.

Autofahrer wollte abbiegen

Laut Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark war ein 39-jähriger Grazer gegen 8.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Keplerstraße unterwegs. Er fuhr aus Richtung Hauptbahnhof kommend und wollte an der Kreuzung nach rechts in den Lendplatz einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich von der Gegenseite ein Radfahrer der Kreuzung. Der 24-jährige Radfahrer wollte die Kreuzung über den Rad- und Fußgängerübergang queren. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn. Die Wucht des Aufpralls führte zu schweren Verletzungen. Der verletzte Radfahrer wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt. Anschließend brachte man ihn ins UKH Graz, wo er weiter medizinisch behandelt wurde.