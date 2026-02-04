Rochaden in Grazer Regierungsbüros: Zwei neue Büroleiter fixiert

In Graz bringt ein Wechsel an der Spitze der Landtagsdirektion Bewegung in zwei freiheitliche Regierungsbüros. Bei Landesrat Stefan Hermann und Landesrätin Claudia Holzer übernehmen neue Büroleiter.

Mit dem Wechsel an der Spitze der Landtagsdirektion kommt es auch zu neuen Führungen in den Regierungsbüros von Landesrat Stefan Hermann und Landesrätin Claudia Holzer.

In der steirischen Landespolitik kommt es zu personellen Veränderungen: Mit der Bestellung von Christian Moser zum neuen Landtagsdirektor werden auch die freiheitlichen Regierungsbüros neu aufgestellt. Konkret betrifft das die Büros von Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) und Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Moser bleibt noch bis zu seinem Amtsantritt Büroleiter bei Hermann. Danach wird sein Platz neu besetzt. Der Wechsel ist eng mit Mosers neuer Funktion verbunden und zieht weitere Rochaden nach sich.

Doris Hary übernimmt bei Stefan Hermann

Ab März übernimmt Doris Hary die Leitung des Büros von Landesrat Stefan Hermann. Sie bringt langjährige Erfahrung aus Politik und Verwaltung mit. Zwischen 2010 und 2014 war sie im Regierungsbüro von Landesrat Gerhard Kurzmann tätig und unter anderem für Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit zuständig. Später arbeitete sie zehn Jahre in der Abteilung 13 des Landes Steiermark, mit Schwerpunkten wie Umwelt-, Natur- und Artenschutz sowie Legistik. Seit Oktober 2025 leitete Hary das Büro von Landesrätin Claudia Holzer.

Stationen in der Landespolitik

Zusätzliche politische Erfahrung sammelte Doris Hary auch im Büro des Landeshauptmannes. Von Dezember 2024 bis September 2025 war sie dort als Büroleiter-Stellvertreterin von Mario Kunasek im Einsatz. Diese breite Laufbahn bildet nun die Grundlage für ihre neue Aufgabe im Büro von Landesrat Hermann. Der Wechsel erfolgt nahtlos im Zuge der neuen Struktur rund um die Landtagsdirektion.

Gunther Peternell wechselt zu Claudia Holzer

Parallel dazu übernimmt Gunther Peternell die Leitung des Büros von Landesrätin Claudia Holzer. Der Jurist ist seit 2001 beim Land Steiermark tätig und verfügt über umfassende Erfahrung in Regierungsbüros. Er leitete bereits die Büros von Landeshauptmann-Stellvertreter Leopold Schöggl sowie von Landesrat Gerhard Kurzmann. Außerdem stand er dem Büro von Landtagspräsident Gerald Deutschmann vor und arbeitete als Verfahrensjurist in der Bau- und Raumordnungsabteilung.

Viel Erfahrung für neue Aufgaben

Zuletzt war Peternell als Präsidialsekretär des Landtagspräsidiums tätig. Nun bringt er dieses Wissen in das Büro von Landesrätin Holzer ein. Mit den beiden personellen Änderungen setzen die freiheitlichen Regierungsbüros in Graz klar auf Erfahrung und Kontinuität. Für die politische Arbeit in der Steiermark bedeutet das eine Neuaufstellung hinter den Kulissen, ausgelöst durch einen Wechsel an der Spitze der Landtagsdirektion.