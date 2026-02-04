Vier kleine Hunde, die beinahe nie das Licht der Welt erblickt hätten, leben heute, spielen und toben - ein echtes Wunder. Jetzt suchen Stella, Napoleon, Schneeflocke und Cappuccino ein liebevolle Zuhause.

Manchmal schreibt das Leben Geschichten, die dramatisch beginnen und tief berühren. So auch bei Stella, Napoleon, Schneeflocke und Cappuccino. Die vier Welpen wurden von der Hündin Aurora geboren, die noch vor wenigen Monaten hochträchtig und schwer verletzt in die Arche Noah gebracht wurde. Wie 5 Minuten bereits berichtete, hatte Aurora nach Schüssen eine blutende Kopfwunde und zwei Projektile im Körper, während sechs kleine Herzen in ihrem Bauch schlugen. Tierärzte kämpften um ihr Leben und auch die Welpen schwebten von Anfang an unter extremer Lebensgefahr.

Vierbeiner erblickten das Licht der Welt

Die Geburt der Welpen im Oktober war ein Lichtblick: „Unsere Nachtkamera hat heute früh ungewöhnlich viel Bewegung in Auroras Zimmer registriert – ihr wisst sicher, was das bedeutet“, hieß es damals in einem Posting der Arche Noah. Wer genau hinhörte, konnte laut den Tierschützern sogar „die ersten kleinen Japser hören“. Nach kritischen Tagen der Sorge beruhigte die Arche Noah: „Momentan geht es allen gut. Aurora ist schwach, aber eine ganz brave, fürsorgliche Mama.“

Welpen erhielten vermutlich zu wenig Sauerstoff

Heute zeigen sich die Welpen munter und lebensfroh, doch ihr Start ins Leben war alles andere als einfach. Während der Trächtigkeit von Aurora erhielten sie vermutlich zu wenig Sauerstoff, weshalb sie unterentwickelt geboren wurden. Sie können die Körpersprache anderer Hunde kaum oder gar nicht lesen und werden daher immer ein wenig anders sein als andere Hunde. Genau das macht sie so besonders. Die Arche Noah schreibt dazu: „Die Welpen können die Körpersprache anderer Hunde kaum / bis gar nicht lesen. Deshalb suchen wir für sie ruhige Einzelplätze, ohne weitere Tiere, bei Menschen, die ihnen Stabilität geben.“ Auch in anderen Bereichen benötigen die Vier Verständnis: Ob sie klassische Kommandos erlernen oder das Prinzip der Stubenreinheit vollständig verstehen können, lässt sich derzeit nicht sicher einschätzen, so die Tierschützer.

Jeder ist „in die kleinen Wauzis verliebt“

Zukünftige Besitzer müssen bereit sein, sich auf diesen offenen Weg einzulassen, ohne Erwartungen. Wichtig ist auch: Die vier können nicht schwimmen und sollten daher in ebenerdigen Wohnungen oder Häusern leben. Trotz aller Einschränkungen genießen sie ihr Leben in vollen Zügen. Sie fressen mit Appetit, spielen, toben, suchen Nähe, sind liebevoll, sanft und unglaublich entzückend. Sie kuscheln auf dem Schoß ein oder spielen mit Schnürsenkeln. „Es gibt kaum jemanden, der sich nicht sofort in die kleinen Wauzis verliebt“, betont die Arche Noah.

Besitzer für die Welpen gesucht

Die Botschaft ist klar: Diese Welpen brauchen Menschen, die sie verstehen, sie annehmen und sie genauso lieben, wie sie sind. „Wie bereits erwähnt, ist es ein Wunder, dass sie überlebt haben und es ihnen nun so gut geht. Bist du ihr persönliches Wunder und möchtest einen adoptieren?“ heißt es abschließend im Posting. Stella, Napoleon, Schneeflocke und Cappuccino sind Überlebenskünstler mit einem besonderen Schicksal und wer ihnen ein Zuhause gibt, schenkt nicht nur ihnen Liebe, sondern wird Teil eines echten kleinen Wunders.

©Arche Noah | Cappucchino…