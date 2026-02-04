Bub ließ Schultasche liegen: So nahm der Vorfall einen glücklichen Ausgang

Ein Bub ließ seine Schultasche in einem Grazer Bus liegen - rund eineinhalb Stunden später war sie wieder da. Dank schneller Hilfe von Fahrern und Leitstelle konnte der Rucksack innerhalb kurzer Zeit ausfindig gemacht werden.

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Graz sorgen immer wieder für viel Gesprächsstoff, und das nicht immer auf die positive Art. Umso erfreulicher verlief nun ein Vorfall, welcher sich in der der Buslinie 64 ereignete. Wie eine Person in einem Onlinebeitrag schildert, hatte ihr Sohn am Heimweg die Schultasche im Bus vergessen. Erst etwa eineinhalb Stunden später bemerkte die Familie zuhause, dass der Rucksack fehlte. Daraufhin begab sich der Elternteil zur nächsten Haltestelle und stieg gegen 18 Uhr in einen Bus derselben Linie ein. Dort wandte er sich an den Lenker. „Der Fahrer hat für mich die Leitstelle angefunkt“, berichtet er.

Schultasche wurde rasch gefunden

Die Zentrale reagierte umgehend und kontaktierte alle Fahrzeuge der Linie 64. Nur kurze Zeit später gab es eine Rückmeldung: Der Rucksack war bereits gefunden worden. „Der Mitarbeiter dort hat alle 64er kontaktiert und zwei Minuten später war der Rucksack gefunden.“ Dem Elternteil wurde mitgeteilt, bei welcher Station er aussteigen und auf welchen Bus er warten sollte. Nach rund 15 Minuten konnte er die Schultasche wieder entgegennehmen. Laut seinen Angaben zeigten sich sowohl die beiden Busfahrer als auch der Mitarbeiter in der Leitstelle hilfsbereit und freundlich. Zudem dürfte eine bislang unbekannte Person den Rucksack beim Fahrer abgegeben haben. Neben Schulsachen befanden sich auch persönliche Gegenstände im Gepäck, darunter eine Geldtasche und eine Sammelmappe. Für die Familie ging der Vorfall damit glimpflich aus.