Demo am Samstag: Diese Grazer Straßenbahnlinien stehen kurz still

Am Samstag, dem 7. Februar 2026, kommt es in Graz wegen einer Demo zu Anhaltungen und Umleitungen bei mehreren Straßenbahnlinien. Betroffen ist vor allem der Bereich rund um Hauptplatz und Murquerung.

Am Samstag, dem 7. Februar 2026, findet in Graz eine Versammlung statt, die auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr hat. Laut Holding Graz kommt es zwischen etwa 16.30 und 17 Uhr zu Anhaltungen und kurzfristigen Umleitungen bei mehreren Straßenbahnlinien. Besonders betroffen ist die Innenstadt rund um den Hauptplatz. Die Demo startet bereits um 16 Uhr am Mariahilfer Platz. Ab etwa 16.30 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung.

Route führt über Mur und Hauptplatz

Der Versammlungszug verläuft vom Mariahilfer Platz über den Lendkai weiter zur Erzherzog-Johann-Brücke. Von dort geht es über die Murgasse zum Hauptplatz. Anschließend ziehen die Teilnehmer:innen durch die Sporgasse bis zum Karmeliter Platz. Entlang dieser Strecke kann es zu kurzfristigen Einschränkungen im Straßenbahnverkehr kommen. Die angegebenen Zeiten sind laut Holding Graz nur geschätzt. Änderungen sind je nach Verlauf der Versammlung möglich.

Linien 1, 4 und 7 betroffen

Vor allem die Straßenbahnlinien 1, 4 und 7 müssen sich auf Unterbrechungen einstellen. Zwischen etwa 16.30 und 16.45 Uhr werden diese Linien angehalten, wenn der Demonstrationszug die Erzherzog-Johann-Brücke in Richtung Hauptplatz überquert. Teilweise kommt es auch zu kurzfristigen Umleitungen. Diese führen über den Andreas-Hofer-Platz. Fahrgäste müssen in diesem Zeitraum mit Verzögerungen rechnen.

Kurzzeitiger Stopp bei Linien 3 und 5

Auch die Linien 3 und 5 sind von der Demo betroffen. Gegen 16.45 Uhr kommt es laut Holding Graz zu einer kurzfristigen Anhaltung am Hauptplatz. Wie lange diese genau dauert, hängt vom Verlauf der Versammlung ab. Die Holding weist darauf hin, dass sich alle Zeitangaben ändern können. Wer am Samstagnachmittag unterwegs ist, sollte daher mehr Zeit einplanen oder auf alternative Routen ausweichen.