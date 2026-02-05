Geheimnis gelüftet: Eröffnungsdatum für das Grazer „Linchen“ bekannt

Dass "Das Linchen" nach Graz kommt, war längst bekannt. Doch die Details fehlten. Nach langem Rätselraten ist Schluss: Jetzt stehen Termin und Adresse für das Linchen in Graz fest.

Schon seit Wochen wurde auf Social Media nur angedeutet, dass es Neuigkeiten geben wird. Details zur Eröffnung behielt das Team rund um das Klagenfurter Keramik-Studio lange für sich. Nun wurde das Geheimnis gelüftet: Über Instagram wurde bekannt gegeben, dass „Das Linchen“ am Sonntag, dem 8. Februar, seine Türen in Graz öffnet. Der neue Standort befindet sich in der Zinzendorfgasse 8, mitten in der Innenstadt. Für viele Keramik-Fans ist das die Nachricht, auf die sie gewartet haben. Wer sich schon einen Platz sichern möchte, kann Termine ab sofort online buchen.

So entstand „Das Linchen“ in Klagenfurt

Erst Anfang des vergangenen Jahres eröffnete Gründerin Paulina Tiefenbacher „Das Linchen“ in Klagenfurt in Kärnten. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich das Keramik-Malstudio zu einem beliebten Treffpunkt für alle, die kreative Auszeiten suchen. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärte sie damals: „Ich habe Klagenfurt immer als nette Stadt empfunden, die vor allem im Sommer ein Traum ist. Doch an den nicht so schönen Tagen, besonders im nebeligen Herbst gibt es kaum was zu tun“. Genau hier setzte ihr Konzept an.

©zVg. / das linchen Gründerin Paulina Tiefenbacher brachte mit „Das Linchen“ kreative Auszeiten nach Klagenfurt – jetzt folgt der nächste Standort in Graz.

Malen, brennen, abholen: Das steckt hinter dem „Linchen“-Konzept

Im Linchen wählen Besucher Keramik-Rohlinge aus, bemalen sie nach eigenen Ideen und holen ihre fertigen Stücke später wieder ab. Ob Tassen, Schalen oder persönliche Erinnerungsstücke; jedes Teil wird so zum Unikat. Auch in Graz soll das Studio ein Ort zum Abschalten und Gestalten werden. Am Eröffnungstag können Interessierte von 13 bis 17 Uhr vorbeischauen und sich selbst ein Bild vom neuen Kreativ-Hotspot machen.