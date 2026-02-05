Sturm Graz: Neue Partnerschaft soll Übergang in den Profifußball erleichtern

Neue Perspektiven für den Frauenfußball in Graz: Die SK Sturm Graz Damen gehen eine Kooperation mit den LUV Graz Damen ein. Ziel ist es, Spielerinnen gezielt zu fördern und den Übergang in den Profibereich nachhaltig zu stärken.

Die SK Sturm Graz Damen und die LUV Graz Damen arbeiten künftig eng zusammen. Beide Klubs bleiben dabei eigenständige Vereine, bündeln aber ihre Kräfte in der sportlichen Entwicklung von Spielerinnen. Im Mittelpunkt steht der Aufbau nachhaltiger Strukturen, die jungen Talenten neue Möglichkeiten eröffnen. Besonders der Übergang von der Nachwuchsarbeit in den Erwachsenenfußball soll dadurch klarer und durchlässiger werden. Für den Frauenfußball in Graz ist das ein wichtiger Schritt.

Mehr Spielpraxis auf hohem Niveau

Durch die Kooperation können Spielerinnen, je nach Entwicklungsstand, gezielt Spielpraxis sammeln. Vor allem Einsätze in der 2. Frauen Bundesliga bei LUV Graz spielen dabei eine zentrale Rolle. Gleichzeitig bleibt der Bezug zur sportlichen Philosophie der SK Sturm Graz Damen erhalten. Beide Vereine profitieren vom fachlichen Austausch und abgestimmten Trainingsinhalten. So entsteht eine enge Zusammenarbeit, die sportlich Sinn macht.

Lücke zwischen Akademie und Kampfmannschaft

Die LUV Graz Damen sind aktuell in der 2. Frauen Bundesliga vertreten und ergänzen damit den leistungsorientierten Übergangsbereich von Sturm. Sportdirektor Michael Erlitz betont: „Die Kooperation mit LUV Graz ist für uns ein sehr wichtiger Schritt. Sie bietet unseren Spielerinnen die Möglichkeit, in der 2. Liga Spielpraxis zu sammeln, ist somit eine ideale Ergänzung und schließt die Lücke zwischen der U18-Akademie und der Kampfmannschaft.“ Die Zusammenarbeit wurde über mehrere Monate hinweg geplant und nun finalisiert.

Win-Win für die Region

Auch bei LUV Graz sieht man große Chancen. Sportlicher Leiter René Gaar sagt: „Für uns als LUV Graz ist diese Kooperation eine große Chance. Wir können jungen Talenten eine Plattform in der 2. Bundesliga bieten und profitieren gleichzeitig vom Know-how eines Top-Klubs wie dem SK Sturm.“ Ziel sei es, die Qualität des Frauenfußballs in der Region nachhaltig zu stärken.

Klare Entwicklungspfade für Spielerinnen

Im Rahmen der Kooperation wird etwa Linda Popofsits Spielpraxis in der 2. Liga sammeln. Auch mehrere Spielerinnen, die bereits zuvor zu LUV verliehen wurden, sind Teil dieses Modells. Junge Talente wie Mia Richter, die unter 22 Jahre alt sind, können aufgrund der Kooperationsverträge sowohl für LUV als auch für Sturm spielen. Damit entsteht ein flexibler Entwicklungsweg von der U16 über die U18 und die 2. Liga bis hin zum Bundesliga-Kader der SK Sturm Graz Damen.