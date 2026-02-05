Nachfolge für beliebten Buschenschank: Was Pächter „bieten müssen“

Der Lustbühel soll auch künftig zum Einkehren einladen: Die Stadt Graz sucht eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter für den Genussplatz. Gesucht wird ein einfaches, gemütliches Konzept mit Buschenschank-Charakter.

Wie bereits berichtet, sucht die Stadt Graz nach dem Abschied von Monika Grebenz einen neuen Pächter für den Buschenschank am Lustbühel. Der Genussplatz Lustbühel soll auch künftig ein gastronomischer Treffpunkt bleiben. Die Stadt Graz hat entschieden, dass im „Biodiversitätszentrum Lustbühel – Landwirtschaft erleben“ weiterhin eine gastronomische Grundversorgung angeboten wird.

„Einfaches, gemütliches Konzept“

„Grundsätzlich ist es unser Ziel, am Lustbühel wieder einen Buschenschank zu eröffnen. Uns ist jedoch bewusst, dass es schwierig sein könnte, einen landwirtschaftlichen Betrieb dafür zu finden. Sollte stattdessen ein Gastronomiebetrieb entstehen, wünschen wir uns ein einfaches, gemütliches Konzept, in das man bei einem Ausflug gerne einkehrt“, betont Beteiligungsstadtrat Manfred Eber. Seit der Rückführung in städtische Verantwortung im Jahr 2022 hat sich der Lustbühel zu einem beliebten Ort entwickelt, an dem Menschen jeden Alters Natur, Bewegung und Gemeinschaft erleben können. Mit der neuen Verpachtung soll diese Entwicklung weitergeführt und gestärkt werden.

©Untersweg Die Pächtersuche für den Genussplatz Lustbühel ist nun offiziell gestartet.

Mögliche Betriebskonzepte Für die künftige Nutzung sind zwei Varianten vorgesehen: klassischer Buschenschank: Dieser darf ausschließlich durch einen Landwirt oder eine Landwirtin geführt werden.

Gastgewerblicher Betrieb („Heuriger“): Hierfür ist eine Betriebsstättengenehmigung inklusive notwendiger Investitionen erforderlich. Unabhängig vom Modell wünscht sich die Stadt ein bodenständiges, gemütliches Gastronomiekonzept mit Buschenschank-Charakter, das sich gut in das Ausflugsziel Lustbühel einfügt.

Eber dankt für langjähriges Engagement

„Es war mir wichtig, dass wir den Lustbühel im Jahr 2022 wieder in städtische Verantwortung genommen haben. Heute sieht man, wie gut das war. Hier erleben Menschen jeden Alters Natur, Bewegung und Gemeinschaft. Mein Dank gilt dem engagierten und kompetenten Team am Lustbühel, das hier täglich mit Herz arbeitet. Ich möchte mich insbesondere bei Frau Grebenz für ihr langjähriges Engagement bedanken und lade interessierte Pächterinnen und Pächter ein, diesen besonderen Ort mit einem passenden Konzept weiterzuentwickeln“, so Eber.