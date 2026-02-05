Einsatz am Nachmittag: Schwerer Verkehrsunfall beim Schönaugürtel

Am Schönaugürtel in Graz ist es am Mittwochnachmittag, dem 5. Februar zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Person wurde dabei von einem Wagen angefahren und laut ersten Informationen schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich stadteinwärts auf Höhe der Haltestelle Josefkirche in Richtung Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Nach ersten Informationen wurde eine Person von einem Fahrzeug erfasst. Rettungskräfte versorgten die verletzte Person noch an der Unfallstelle, bevor sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Laut Angaben des Roten Kreuzes wurde eine Person schwer verletzt. Während des Einsatzes kam es in diesem Abschnitt des Schönaugürtels zu Verkehrsbehinderungen, weshalb auch die Straßenbahnlinie 5 nicht verkehren konnte.

#Update: Nähere Infos zum Unfallhergang

Nun informiert auch die Polizei über den Unfall, welcher sich gegen 14 Uhr ereignete. Ein 47-jähriger Mann wurde beim Überqueren der Fahrbahn von einem Lkw erfasst. Ersten Erhebungen zufolge dürfte der Mann, aus bislang ungeklärter Ursache, das Rotlicht einer Fußgängerampel missachtet haben. „Als er die Fahrbahn betrat konnte der 43-jährige Lenker eines herannahenden Lkw, trotz sofortiger Notbremsung, eine Kollision mit dem Fußgänger nicht vermeiden. Der 47-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in Begleitung eines Notarztes ins LKH Graz verbracht. Der 43-jährige Lkw-Lenker war nicht alkoholisiert“, so die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.02.2026 um 18:02 Uhr aktualisiert