„Nicht bewilligungsfähig“: Stadt stellt sich gegen Murkraftwerk Stübing

Im Umweltverträglichkeitsverfahren zum geplanten Murkraftwerk Stübing spricht sich die Stadt Graz klar gegen das Projekt aus. Massive Bedenken betreffen vor allem die Trinkwasserversorgung der Stadt.

Das geplante Murkraftwerk Stübing stößt bei der Stadt Graz auf deutlichen Widerstand. In einer von der UVP-Behörde des Landes Steiermark eingeforderten Stellungnahme kommt die Holding Graz zu dem Schluss, dass die eingereichten Unterlagen des Verbunds fachlich nicht ausreichen, um die Auswirkungen des Projekts seriös beurteilen zu können. Aus Sicht der Stadt sei das Vorhaben in seiner aktuellen Form nicht genehmigungsfähig und in wesentlichen Punkten zu überarbeiten. Besonders sensibel ist das Projekt für Graz, da sich in unmittelbarer Nähe des geplanten Kraftwerks die Trinkwasserbrunnen von Friesach befinden. Über diese Anlagen wird rund ein Drittel des Grazer Trinkwassers gewonnen. Bürgermeisterin Elke Kahr betont daher die Bedeutung der Parteienstellung der Stadt im Verfahren: „Die nun eingereichten Planungen haben unsere Bedenken nicht zerstreut – im Gegenteil.“ Der Schutz der Trinkwasserversorgung habe oberste Priorität.

Hydrogeologe stuft Auswirkungen des Projekt als „äußerst gravierend“ ein

Zur fachlichen Beurteilung zieht die Stadt neben internen Experten auch externe Wissenschaft hinzu. Der Hydrogeologe Steffen Birk von der Universität Graz kritisiert in der Stellungnahme vor allem fehlende Untersuchungen zur Wasserqualität. „Nachvollziehbare Analysen zu den Auswirkungen der Bau- und Betriebsphase fehlen weitgehend“, heißt es. Besonders problematisch sei, dass keine Überprüfung bakteriologischer Parameter vorgesehen sei. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass belastetes Wasser aus dem Stauraum rasch in die Brunnenanlagen gelange. Birk stuft die Auswirkungen des Projekts sowohl während der Bauphase als auch im laufenden Betrieb als äußerst gravierend ein. Auf der verwendeten Bewertungsskala erreiche das Vorhaben die höchste Eingriffsintensität. Auch in quantitativer Hinsicht sei unklar, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen negative Effekte auf das Grundwasser tatsächlich ausgleichen könnten.

Frist für Stellungnahmen endet am 9. Februar

Nach Ansicht der Stadt wirft die Projekteinreichung mehr offene Fragen auf, als sie beantwortet. Die Frist für Stellungnahmen im UVP-Verfahren endet am 9. Februar. Danach wird der von der Behörde bestellte Sachverständige über das weitere Vorgehen entscheiden.

