Neuer Bericht zeigt: So steht es um die Menschenrechte in Graz

Graz feiert am 8. Februar 25 Jahre als Menschenrechtsstadt. Pünktlich dazu liegt der neue Menschenrechtsbericht 2025 vor. Er zeigt, wo Graz international vorangeht und wo es noch ordentlich hakt.

Am Sonntag, dem 8. Februar, begeht die Stadt Graz ihr 25-jähriges Jubiläum als Menschenrechtsstadt. Genau zu diesem Anlass wurde der 18. Menschenrechtsbericht der Stadt Graz präsentiert. Der Bericht wird am 12. Februar 2026 an Stadtregierung und Gemeinderat übermittelt und ist öffentlich auf der Website der Stadt Graz abrufbar. Er basiert auf einem umfassenden Erhebungsprozess und zeichnet ein detailliertes Bild der Menschenrechtslage in der Stadt. Insgesamt enthält der Bericht sechs einstimmig beschlossene Empfehlungen zur weiteren Stärkung der Menschenrechtskultur in Graz.

Gesellschaft unter Druck

Der Menschenrechtsbericht erscheint in einem herausfordernden Umfeld. Polarisierung, Hass und eine zunehmende Hinwendung zu Extremismus prägen laut Bericht das gesellschaftliche Klima im Jahr 2025. Weltweite bewaffnete Konflikte führen zu Fluchtbewegungen und humanitären Krisen. Gleichzeitig treffen wirtschaftliche Stagnation und Inflation besonders einkommensschwache Gruppen hart. Auch Umweltverschmutzung und Klimaveränderungen wirken sich vor allem auf vulnerable Bevölkerungsgruppen aus. Der Menschenrechtsbeirat betont, dass Menschenrechte gerade in diesen Zeiten eine unverzichtbare Orientierung für die Stadt darstellen.

Positive Schritte der Stadt

Trotz dieser Herausforderungen zeigt der Bericht auch positive Entwicklungen. In Graz wird ein menschenrechtsbasierter Ansatz vor allem in der Stadtplanung sowie in der Umwelt-, Sozial- und Gesundheitspolitik festgestellt. Beteiligungsverfahren wurden weiterentwickelt, um betroffene Menschen stärker in Entscheidungsprozesse einzubinden. Besonders hervorgehoben wird das Diversitätsmanagement der Stadt: Graz ist, soweit ersichtlich, die erste Stadt, die ihr Diversitätskonzept ausdrücklich menschenrechtlich begründet. Themen wie sprachliche Zugänglichkeit von Behörden, digitale Barrierefreiheit und diversitätssensible Kommunikation werden dabei in einem umfassenden Konzept zusammengeführt.

Internationale Vorbildwirkung

Auch international gewinnt Graz weiter an Bedeutung. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, verabschiedete im Juli in Genf Leitlinien für Menschenrechtsstädte. Graz und Wien wurden dabei ausdrücklich als Beispiele zur weltweiten Nachahmung empfohlen. Zudem wurde Graz für weitere vier Jahre in den Lenkungsausschuss der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus gewählt. Dadurch wird die Zusammenarbeit mit fast 200 europäischen Städten weiter gestärkt. Besuche des Europarats, der südkoreanischen Menschenrechtsstadt Gwangju sowie der Parlamentarischen Menschenrechtskommission der Ukraine unterstreichen diese internationale Vernetzung. Auch Zürich kündigte an, sich 2026 nach dem Vorbild von Graz zur ersten Schweizer Menschenrechtsstadt zu erklären.

Offene Baustellen bleiben

Der Bericht verschweigt aber auch bestehende Probleme nicht. Gewalt, Hass und Rassismus, Wohnungsknappheit sowie Kinderarmut zählen weiterhin zu den großen Herausforderungen. Rund ein Viertel der Grazer Bevölkerung kann aufgrund fehlenden Wahlrechts nicht über städtische Angelegenheiten mitbestimmen, die sie direkt betreffen. Der Menschenrechtsbeirat beschloss daher am 16. Dezember 2025 sechs Empfehlungen, die unter anderem Kinderbetreuung, Diversitätsmanagement, politische und soziale Teilhabe, Hygiene im öffentlichen Raum, Diskriminierungsschutz und die menschenrechtliche Dimension des Klimaschutzes betreffen. Ihre Umsetzung soll in den kommenden Berichten überprüft werden.

Menschenrechte als Leitlinie

Bereits in der Menschenrechtserklärung vom 8. Februar 2001 hielt die Stadt Graz fest: „Die Stadt Graz, insbesondere die Mitglieder ihres Gemeinderates und der Stadtregierung, werden sich in ihrem Handeln von den internationalen Menschenrechten leiten lassen.“ Dieses Selbstverständnis prägt die Stadt bis heute und soll laut aktuellem Bericht auch künftig eine zentrale Rolle für die Entwicklung von Graz spielen.