/ ©Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe bei einem Einsatz.
Der Wagen musste nach dem Aufsitzen auf einem Stein von der Feuerwehr geborgen werden.
Laßnitzhöhe/Graz-Umgebung
06/02/2026
Donnerstagnachmittag

Auto sitzt auf Stein fest: Einsatz für Feuerwehr Laßnitzhöhe

Ein stiller Alarm führte die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe am Donnerstagnachmittag ins Ortsgebiet. Ein Pkw war auf einem Stein aufgesessen und kam nicht mehr vor oder zurück.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Am Donnerstagnachmittag, dem 5. Februar 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe telefonisch zu einer Fahrzeugbergung im Ortsgebiet alarmiert. Ein Auto ist auf einem Stein aufgesessen und saß so fest, dass ein Weiterfahren nicht möglich war. Unter der Einsatzleitung von Löschmeister Martin Lechner wurde das Fahrzeug mithilfe von Hebekissen und einer Seilwinde vorsichtig angehoben und aus seiner Lage befreit.

Die Feuerwehr Laßnitzhöhe rückte am Donnerstagnachmittag zu einer Fahrzeugbergung im Ortsgebiet aus.
Mithilfe von Hebekissen und Seilwinde wurde der aufgesessene Wagen schonend geborgen.
