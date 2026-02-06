Auto sitzt auf Stein fest: Einsatz für Feuerwehr Laßnitzhöhe

Ein stiller Alarm führte die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe am Donnerstagnachmittag ins Ortsgebiet. Ein Pkw war auf einem Stein aufgesessen und kam nicht mehr vor oder zurück.

Am Donnerstagnachmittag, dem 5. Februar 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe telefonisch zu einer Fahrzeugbergung im Ortsgebiet alarmiert. Ein Auto ist auf einem Stein aufgesessen und saß so fest, dass ein Weiterfahren nicht möglich war. Unter der Einsatzleitung von Löschmeister Martin Lechner wurde das Fahrzeug mithilfe von Hebekissen und einer Seilwinde vorsichtig angehoben und aus seiner Lage befreit.