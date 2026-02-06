Steiermark vor Pflege-Kürzungen: Demo in Graz angekündigt

In der Steiermark wächst der Widerstand gegen geplante Kürzungen in der Pflege. Die blau-schwarze Landesregierung will den Pflegepersonalschlüssel senken. Pflegekräfte schlagen Alarm - am Samstag wird in Graz demonstriert.

Die blau-schwarze Landesregierung plant eine Senkung des Pflegepersonalschlüssels. Konkret bedeutet das: In steirischen Pflegeheimen könnte künftig noch weniger Personal für gleich viele oder sogar mehr Pflegebedürftige zuständig sein. Schon jetzt liegt die Steiermark bei der Personalausstattung unter dem Niveau anderer Bundesländer. Viele Pflegekräfte arbeiten bereits am Limit. Die geplante Maßnahme wird daher als massiver Einschnitt gesehen – mit spürbaren Folgen für die Qualität der Pflege.

Pflegekräfte arbeiten bereits am Limit

Die Situation in der Pflege ist angespannt. Der bestehende Personalmangel belastet Beschäftigte seit Jahren. Die geplanten Kürzungen würden diesen Druck weiter erhöhen. Kritiker sprechen von einem „Frontalangriff auf das Pflegesystem“. Betroffen sind dabei nicht nur die Pflegekräfte selbst, sondern auch pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen. Letztlich geht es um die Versorgung einer ganzen Gesellschaft.

Breiter Widerstand gegen die Pläne

Gegen die Kürzungspläne von FPÖ und ÖVP formiert sich breiter Widerstand. Eine Petition gegen die geplanten Maßnahmen hat bereits mehr als 8.200 Unterschriften gesammelt. Auch in sozialen Medien, in öffentlichen Stellungnahmen und direkt aus dem Pflegebereich kommt deutliche Kritik. Viele zeigen sich verunsichert und lehnen die geplanten Einschnitte klar ab.

Große Demonstration am Samstag in Graz

Um ein klares Zeichen gegen die Kürzungen zu setzen, findet am Samstag eine große Demonstration in Graz statt. Ziel ist es, Druck für einen besseren Pflegepersonalschlüssel aufzubauen – statt weiterer Einsparungen. Gefordert werden mehr Geld für die Pflege und faire Bedingungen für Beschäftigte. Treffpunkt ist am Samstag, 7. Februar 2026, um 16 Uhr am Grazer Mariahilferplatz. Die Demo-Route führt über die Murgasse und Sporgasse bis vor die ÖVP-Zentrale am Karmeliterplatz.

Demo wirkt sich auf Öffis aus

Die Demonstration hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr in Graz. Laut Holding Graz kommt es am Samstag, dem 7. Februar 2026, zwischen etwa 16.30 und 17 Uhr zu Anhaltungen und kurzfristigen Umleitungen bei mehreren Straßenbahnlinien. Besonders betroffen ist der Bereich rund um den Hauptplatz sowie die Murquerung. Entlang der Route vom Mariahilferplatz über den Lendkai, die Erzherzog-Johann-Brücke, Murgasse und Sporgasse bis zum Karmeliterplatz müssen Fahrgäste mit Verzögerungen rechnen. Vor allem die Linien 1, 4 und 7 werden zeitweise angehalten oder umgeleitet, auch die Linien 3 und 5 sind kurzzeitig betroffen. Die Holding Graz weist darauf hin, dass sich die Zeitangaben je nach Verlauf der Versammlung ändern können.