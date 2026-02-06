Taschendiebe mit „Jacke-Jacke-Trick“ in Graz auf frischer Tat gefasst

Im Grazer Bezirk Gries haben Kriminalbeamte zwei Männer festgenommen, die mit einem raffinierten Trick Bargeld aus Jacken gestohlen haben sollen. Die Verdächtigen waren offenbar gezielt in einem Einkaufscenter unterwegs.

Sie sitzen gemütlich im Lokal, die Jacke hängt über der Sessellehne und plötzlich fehlt das Bargeld. Genau so sollen zwei Männer in Graz vorgegangen sein.

Sie sitzen gemütlich im Lokal, die Jacke hängt über der Sessellehne und plötzlich fehlt das Bargeld. Genau so sollen zwei Männer in Graz vorgegangen sein.

Mittwochmittag, 4. Februar 2026, wurden im Bereich eines Einkaufscenters im Bezirk Gries zwei Männer festgenommen. Kriminalbeamte beobachteten die Verdächtigen über längere Zeit, nachdem es dort bereits zuvor zu einem Taschendiebstahl gekommen war. Der Verdacht: Die Männer könnten erneut auf Beutezug sein. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 54-Jährigen und einen 36-Jährigen, beide algerische Staatsbürger. Sie stehen im Verdacht, mehrfach Taschendiebstähle begangen zu haben.

So funktioniert der „Jacke–Jacke–Trick“

Bereits am Montag, 2. Feber 2026, wurde ein Diebstahl in demselben Einkaufscenter angezeigt. Laut Polizei suchten sich die Verdächtigen in einem Gastronomiebetrieb gezielt Personen aus, die ihre Jacke über eine Sessellehne gehängt hatten. Einer der Männer soll dann seine eigene Jacke direkt neben jene des Opfers gehängt haben. Durch die darüberliegende Jacke griff er unbemerkt in die fremde Jacke, entnahm das Bargeld aus der Geldbörse und legte diese anschließend wieder zurück. Gestohlen wurden mehrere Hundert Euro.

Zugriff nach stundenlanger Observation

Am Mittwoch gegen 11 Uhr tauchten die beiden Männer erneut im Einkaufscenter auf. Kriminalbeamte beobachteten mehrere Versuche, die jedoch offenbar erfolglos blieben. Nach etwa eineinhalb Stunden verließen die Verdächtigen das Center. Mit Unterstützung von zwei Beamtinnen der Polizeiinspektion Karlauerstraße erfolgte schließlich die Festnahme. Bei der Einvernahme zeigten sich beide Männer nicht geständig.

Spur führt bis nach Wien

Die Ermittlungen brachten weitere Details ans Licht. Der 54-Jährige soll bereits im Dezember 2025 einen ähnlichen Diebstahl in Wien begangen haben, bei dem Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro erbeutet wurde. Der 36-Jährige wurde schon 2016 wegen desselben Modus Operandi angezeigt. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurden beide Männer in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. „Ermittlungen zu weiteren Tatorten laufen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.