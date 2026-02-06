Burgruine Gösting wieder Thema: Stadt prüft Kaufoption

Die Burgruine Gösting steht erneut im Fokus der Grazer Politik. Nach der Rückgabe Ende 2025 liegt nun ein neues Kaufangebot ohne Eigenjagd, aber mit bis zu 20 Hektar Grund vor. Die Stadt prüft.

Ende 2025 hat die Stadt Graz die Burgruine Gösting an die privaten Eigentümer zurückgegeben. Nur zwei Monate später gibt es nun eine überraschende Wendung. Wie die „Kleine Zeitung“ am Freitag, dem 6. Februar 2026, berichtet, wurde der Stadt ein neues Angebot vorgelegt – dieses Mal zum Kauf. Anders als früher umfasst es nicht mehr das gesamte Areal, sondern ausschließlich die Burgruine samt eines Grundstücks von bis zu 20 Hektar. Die Eigenjagd ist nicht mehr Teil des Angebots.

Warum sich das Angebot geändert hat

Bisher war stets das gesamte Anwesen im Gespräch. Dieses umfasst laut „Kleiner Zeitung“ neben der Ruine auch einen Mischwald und eine 230 Hektar große Eigenjagd. Genau diese Punkte galten für die Stadt als große Hürde. Klaus Bischof, der mit seinem Immobilienbüro im Namen der Nachkommen von Hubert Auer nach Käufern sucht, bestätigt gegenüber der „Kleinen Zeitung“: „Dass sie die Ruine und einen Teil des Grundstücks kauft, der bis zu 20 Hektar umfassen könnte.“ Zur Preisvorstellung wollte er sich nicht äußern.

Politischer Druck aus dem Gemeinderat

Für KFG-Gemeinderat Pascuttini ist das neue Angebot ein Wendepunkt. Er sagt: „Aus persönlichen Gesprächen mit Stadtrat Eber und der Immobilienabteilung wissen wir, dass neben der Erhaltung der Ruine selbst, die Bewirtschaftung der Eigenjagd und des Waldes ein Hinderungsgrund für die Stadt waren sie zu kaufen.“ Dieser Grund falle nun weg. Daher müsse die KPÖ-geführte Stadtregierung diese Chance nutzen und „der Burgruine die Zukunftsperspektive geben, die sie verdient“. In der kommenden Gemeinderatssitzung will Pascuttini Stadtrat Manfred Eber dazu befragen und fordert Transparenz sowie einen Ankauf.

©Wiesmüller KFG-Gemeinderat Pascuttini fordert nach einem neuen Angebot den Ankauf der Burgruine Gösting durch die Stadt.

Kritik an Prioritäten der Stadt

Pascuttini spart nicht mit deutlichen Worten. „Es kann nicht sein, dass die rein politisch motivierte Prioritätensetzung die Erhaltung eines Denkmals und auch touristisch wertvollen Ausflugsziels verhindert, wenn im gleichen Atemzug Millionen für Kosmetik (siehe Projekt Kaiserfelgasse) ausgegeben werden,“ so der Gemeinderat. Parallel dazu läuft eine Unterschriftenaktion für eine Volksbefragung zum Kauf der Burgruine, die laut Angaben bisher erfolgreich verläuft.

NEOS fordern tragfähiges Konzept

Auch die NEOS melden sich zu Wort. Fraktionsführer Philipp Pointner betont: „Es muss eine Lösung gefunden werden, die die Burgruine Gösting als Teil eines attraktiven Naherholungsgebietes Thalersee/Gösting für die Grazerinnen und Grazer versteht.“ Ein Kauf könne nur dann sinnvoll sein, wenn ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept vorliege. Dieses sehe er bisher nicht. Die Stadtregierung schreibe mit ihrer zögerlichen Politik den Stillstand fort.

©NEOS Steiermark NEOS-Fraktionsführer Philipp Pointner verlangt vor einem möglichen Kauf der Burgruine Gösting ein tragfähiges Konzept.

Stadt Graz prüft das Angebot

Im Büro von Bürgermeisterin Elke Kahr bestätigt man gegenüber der „Kleinen Zeitung“, dass das neue Angebot eingelangt ist. Es werde gemeinsam mit der Immobilienabteilung und Stadtrat Manfred Eber geprüft. Den Kauf des gesamten Anwesens hatte die Stadt bisher wegen Budgetnöten und hoher Instandhaltungskosten stets abgelehnt. Ob die Burgruine Gösting nun doch eine Zukunft in städtischer Hand hat, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.