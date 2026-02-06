Zimmerbrand in Graz: Berufsfeuerwehr rettete drei Menschen

Früh am Morgen kam es in der Grazer Radezkystraße zu einem Zimmerbrand. Dichter Rauch breitete sich im Stiegenhaus aus, Menschen waren noch in der Wohnung.

Die Grazer Berufsfeuerwehr stand mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, nachdem in der Radezkystraße ein Zimmerbrand gemeldet worden war.

Heute, kurz vor 8 Uhr, ging in der Brandmeldezentrale der Grazer Berufsfeuerwehr ein Notruf ein. Gemeldet wurde ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Radezkystraße. Laut der Anruferin befanden sich noch Personen in der betroffenen Wohnung.

Feuerwehr nach vier Minuten vor Ort

Nur vier Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr an der Einsatzstelle ein. Der Brandherd befand sich in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Während sich Rauch bereits im Stiegenhaus ausbreitete, starteten die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten. Drei Personen können aus dem Gefahrenbereich gerettet und dem bereits anwesenden Rettungsdienst übergeben werden.

©BF Graz Der Brand beschränkte sich auf die Küche der Wohnung und konnte innerhalb weniger Minuten gelöscht werden.

Brand rasch unter Kontrolle

Der Brand selbst beschränkte sich auf die Küche der Wohnung und kann innerhalb weniger Minuten gelöscht werden. Anschließend kontrollierte die Berufsfeuerwehr alle Wohnungen im betroffenen Gebäude. Um den Rauch vollständig zu entfernen, waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit mehreren Hochleistungslüftern notwendig. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Insgesamt stand eine Löschbereitschaft der Berufsfeuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz.