ATOMBODY eröffnet neuen Store in Grazer Einkaufszentrum

Im Grazer CITYPARK hat ein neues Geschäft eröffnet: ATOMBODY bietet Sporternährung, Nahrungsergänzungsmittel und Lifestyle-Produkte. Zur Eröffnung am 6. Februar gibt es Aktionen und Verkostungen.

Am Freitag, dem 6. Februar, hat ATOMBODY einen neuen Store im Grazer CITYPARK eröffnet. Mit dem neuen Geschäft zieht ein Anbieter für Sporternährung, Nahrungsergänzung und Lifestyle-Produkte ins Einkaufszentrum ein. Der Store richtet sich an Menschen mit aktivem Lebensstil – vom sportlichen Einsteiger bis zum Leistungssportler.

Sortiment mit Schwerpunkt Sporternährung

ATOMBODY tritt unter dem Leitspruch „Sport. Nutrition. Lifestyle.“ auf. Das Sortiment umfasst mehr als 80 ausgewählte Marken aus den Bereichen Sporternährung und Lifestyle. Angeboten werden unter anderem Produkte zur Unterstützung von Training und Regeneration. Dazu zählen klassische Nahrungsergänzungen ebenso wie Snacks und Getränke. Auch Lifestyle-Aspekte spielen im Sortiment eine Rolle.

©CITYPARK Zur Eröffnung von ATOMBODY am 6. Februar erweitert ein neuer Store für Sporternährung und Lifestyle-Produkte das Angebot im Grazer CITYPARK.

Beratung als Teil des Konzepts

Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist die persönliche Beratung. Kunden werden von einem Team betreut, das laut Betreiber über Fachwissen aus Sport, Training und Ernährungswissenschaft verfügt. Ziel ist eine individuelle Beratung je nach Bedarf. „ATOMBODY ergänzt den Branchenmix im CITYPARK ideal. Das moderne Konzept rund um Sporternährung und Beratung passt hervorragend zu den Bedürfnissen unserer Besucherinnen und Besucher. Wir freuen uns über diesen Neuzugang“, sagt Wolfgang Forstner, Center-Manager des CITYPARK.

Aktionen zur Eröffnung

Anlässlich der Neueröffnung gibt es am gesamten Eröffnungswochenende 20 Prozent Rabatt auf alle Produkte. Zusätzlich finden Verkostungen statt, bei denen ausgewählte Produkte direkt im Store getestet werden können.