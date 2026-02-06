Neuzugang bei den Damen: Niederländerin wechselt zu Sturm Graz

Julia Wattilete ist eine defensiv flexibel einsetzbare Spielerin aus den Niederlanden, die zuletzt beim belgischen Erstligisten KVC Westerlo unter Vertrag stand und zuvor Spielpraxis bei mehreren Vereinen in ihrer Heimat sammelte, darunter FC Utrecht, Fortuna Sittard und PEC Zwolle. Mit ihrer Variabilität und internationalen Erfahrung wird sie die Defensive der SK Sturm Graz Damen verstärken. Sportdirektor Frauenfußball Michael Erlitz sagt: „Mit Julia haben wir gezielt auf den bitteren Ausfall von Laura Riesenbeck reagiert. Sie wird uns defensiv verstärken und war damit ein strategisch wichtiger Transfer in der Winterpause. Julia ist eine Schlüsselspielerin für unser Spiel und gibt uns zusätzliche Stabilität und Qualität für die kommenden Aufgaben.“

„Bin bereit, alles für die Mannschaft zu geben“

Julia Wattilete betont: „Ich freue mich sehr, bei Sturm Graz unterschrieben zu haben und bin dankbar für die Chance sowie das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt. Ich blicke mit großer Vorfreude auf dieses neue Kapitel meiner Karriere und bin bereit, alles für die Mannschaft und den Klub zu geben.“