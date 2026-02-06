Einsatz in Graz: Decke eines Abbruchhauses stürzt ein

In Graz stürzte heute Mittag bei einem Abbruchhaus die Decke ein. Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Gebäude, der Bereich wurde gesichert.

„Bei einem Abbruchhaus in der Zwerggasse kam es heute zu Mittag zu einem Deckeneinsturz“, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz am Freitag. Weiter heißt es von den Florianis: „Der betroffene Bereich wurde von uns auf Personen durchsucht. Zum Glück befanden sich zum Einsturzzeitpunkt keine Personen im Objekt.“ Der Bereich wurde von den Einsatzkräften umfangreich abgesperrt.