/ ©BF Graz
Bild auf 5min.at zeigt ein eingestürztes Dach.
Deckeneinsturz in Graz sorgt für Einsatz der Feuerwehr.
Graz
06/02/2026
Berufsfeuerwehr Graz

Einsatz in Graz: Decke eines Abbruchhauses stürzt ein

In Graz stürzte heute Mittag bei einem Abbruchhaus die Decke ein. Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Gebäude, der Bereich wurde gesichert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)

„Bei einem Abbruchhaus in der Zwerggasse kam es heute zu Mittag zu einem Deckeneinsturz“, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz am Freitag. Weiter heißt es von den Florianis: „Der betroffene Bereich wurde von uns auf Personen durchsucht. Zum Glück befanden sich zum Einsturzzeitpunkt keine Personen im Objekt.“ Der Bereich wurde von den Einsatzkräften umfangreich abgesperrt.

©BF Graz
