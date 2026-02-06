Frühjahrsauftakt im Lavanttal: Der GAK trifft auf den WAC

Cheftrainer Ferdinand Feldhofer zur Vorbereitung: “In der Vorbereitung war es zunächst wichtig, dass wir weiter an unserer Fitness arbeiten und unsere Abläufe noch besser und einheitlicher eintrainieren. Natürlich war es auch wichtig, unsere Abgänge gleichmäßig beziehungsweise noch besser zu ersetzen und ich glaube, dass uns das auf den ersten Blick ganz gut gelungen ist. Wir haben uns außerdem nicht nur am Spieler-, sondern mit Joachim Standfest auch am Trainersektor verstärkt. Dadurch können wir sicherstellen, dass wir unsere Spieler weiterhin bestmöglich betreuen.“

Feldhofer über den Gegner am Sonntag: „Natürlich wünsche ich mir, mit einem Sieg zu starten, aber auswärts in Wolfsberg ist jeder Punkterfolg positiv. Wir sind uns dessen bewusst, dass es für die Gastgeber um richtig viel geht, da sie in den letzten fünf Spielen vor der Punkteteilung kein leichtes Los gezogen haben und sich im Kampf um das obere Playoff gegen uns drei Punkte ausrechnen werden. Wir haben nichtsdestotrotz unsere Pläne, wie wir das verhindern werden.“

Kapitän Daniel Maderner: „Wir erwarten einen robusten Gegner, für den es in den letzten fünf Runden um vieles geht. Von dem her wird es sicherlich ein sehr schwieriges Auswärtsspiel für uns, aber ich finde, dass wir in der Winterpause einen richtig guten Schritt in der Entwicklung unserer Spielweise gemacht haben. Diesen müssen wir am Sonntag auch am Platz zeigen. Ich bin überzeugt davon, dass es der WAC letztlich sehr schwer haben wird, uns zu knacken und dass wir wichtige Punkte aus dem Lavanttal entführen werden.“