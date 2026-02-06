Frühjahrsauftakt im Lavanttal: Der GAK trifft auf den WAC
Zu Beginn der Frühjahrssaison geht es für den GAK am Sonntag, dem 8. Februar 2026 über die Pack zum Wolfsberger AC nach Kärnten.
„Die Bilanz gegen die Lavanttaler seit unserer Bundesligarückkehr lässt zu wünschen übrig. In allen drei Partien mussten wir uns bislang geschlagen geben, das soll sich am Sonntag freilich ändern. In der Tabelle trennen die beiden Vereine 9 Zähler“, heißt es vom GAK. Die Wolfsberger rangieren auf Platz 8 und wollen den Anschluss an die Top 6 nicht verlieren, die Roten wollen möglichst viele Punkte sammeln, bevor die Punkteteilung erfolgt und die finale Phase der Saison beginnt. Ankick ist am Sonntag, den 8. Februar um 14.30 Uhr in der Lavanttal-Arena, mehr als 600 mitgereiste GAK-Fans werden derzeit erwartet.
Abgänge und Neuzugänge
Die Winterpause ist zu Ende. Im GAK-Kader hat sich während des Transferfensters einiges getan: drei Abgänge und vier neue Gesichter. Petar Filipovic löste seinen Vertrag auf, Tio Cipot wechselte zum NK Maribor und Sadik Fofana wurde vom italienischen Serie A-Verein US Lecce verpflichtet. Dagegen kamen Leon Klassen (SV Darmstadt), Franz Stolz (CFC Genua) und Mathias Olesen (SpVgg. Fürth) per Leihe nach Weinzödl und auch der Steirer Mark Grosse wechselte von der SV Ried zum GAK. Am Sonntag könnten alle vier bereits ihre ersten Einsatzminuten für den Stadtklub sammeln. Außerdem darf sich der GAK auch über die Rückkehr von Jacob Italiano freuen. Der Australier verletzte sich im November an der Wade und fiel die restliche Herbstsaison aus. Letzte Woche konnte Italiano wieder beim Mannschaftstraining einsteigen und stand gegen die Wiener Austria auch schon auf dem Platz. Arbnor Prenqi (Rissquetschwunde) und Zétény Jánó (Sprunggelenk) arbeiten hart an ihrer Rückkehr zur Mannschaft, werden aber bis auf Weiteres verletzungsbedingt fehlen.
Stimmen vor dem Spiel
Cheftrainer Ferdinand Feldhofer zur Vorbereitung: “In der Vorbereitung war es zunächst wichtig, dass wir weiter an unserer Fitness arbeiten und unsere Abläufe noch besser und einheitlicher eintrainieren. Natürlich war es auch wichtig, unsere Abgänge gleichmäßig beziehungsweise noch besser zu ersetzen und ich glaube, dass uns das auf den ersten Blick ganz gut gelungen ist. Wir haben uns außerdem nicht nur am Spieler-, sondern mit Joachim Standfest auch am Trainersektor verstärkt. Dadurch können wir sicherstellen, dass wir unsere Spieler weiterhin bestmöglich betreuen.“
Feldhofer über den Gegner am Sonntag: „Natürlich wünsche ich mir, mit einem Sieg zu starten, aber auswärts in Wolfsberg ist jeder Punkterfolg positiv. Wir sind uns dessen bewusst, dass es für die Gastgeber um richtig viel geht, da sie in den letzten fünf Spielen vor der Punkteteilung kein leichtes Los gezogen haben und sich im Kampf um das obere Playoff gegen uns drei Punkte ausrechnen werden. Wir haben nichtsdestotrotz unsere Pläne, wie wir das verhindern werden.“
Kapitän Daniel Maderner: „Wir erwarten einen robusten Gegner, für den es in den letzten fünf Runden um vieles geht. Von dem her wird es sicherlich ein sehr schwieriges Auswärtsspiel für uns, aber ich finde, dass wir in der Winterpause einen richtig guten Schritt in der Entwicklung unserer Spielweise gemacht haben. Diesen müssen wir am Sonntag auch am Platz zeigen. Ich bin überzeugt davon, dass es der WAC letztlich sehr schwer haben wird, uns zu knacken und dass wir wichtige Punkte aus dem Lavanttal entführen werden.“