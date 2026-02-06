Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt den Abgang von Alexandar Borkovic bekannt. Der 26-jährige Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung fix zum SKN St. Pölten in die ADMIRAL 2. Liga. Der ehemalige österreichische U21-Teamspieler kam im Sommer 2021 von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim nach Graz, für die Schwoazn absolvierte er insgesamt 38 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft sowie neun Einsätze für Sturm II.

Schwere Verletzung hat Borkovic zurückgeworfen

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt: „Alexandar Borkovic ist ein Fußballer mit unbestrittener Qualität, der leider durch seine schwere Verletzung vor zwei Jahren zurückgeworfen wurde und es somit schwer hatte, bei uns wieder in die Mannschaft zu kommen. Nun hat sich für ihn die Möglichkeit ergeben, wieder mehr zu spielen und zu alter Stärke zurückzufinden. Wir wünschen Alexandar alles Gute für seine Zeit in St. Pölten und seine weitere Karriere!“ Alexandar Borkovic resümiert: „Die Zeit in Graz war eine ungemein prägsame und intensive. Einerseits durfte ich hier großartige Erfolge feiern, andererseits musste ich natürlich durch die Verletzung eine schwere Zeit durchmachen. Dennoch werde ich Graz, den SK Sturm und die Fans hier immer in sehr gute Erinnerung behalten und bin dankbar für die Erfahrungen der letzten Jahre. Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung und darauf, in St. Pölten wieder regelmäßig am Platz zu stehen.“