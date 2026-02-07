Stadion für Graz: NEOS kritisieren teuren Stillstand

Nach jahrelanger Debatte wurde vor Kurzem eine Lösung für das Stadion in Graz gefunden. Doch zu einem schnellen Fortschritt soll es trotzdem nicht kommen, wie die NEOS kritisieren.

Beim Ausbau des Stadions Liebenau kommt Bewegung in eine jahrelang blockierte Debatte. Stadt, Sturm und GAK haben sich auf ein gemeinsames Modell verständigt, ein Beschluss im Februar ist möglich. Die Opposition bleibt skeptisch. Mehr dazu hier: Stadionfrage in Graz: Lösung in Sicht, Opposition bleibt aber skeptisch.

NEOS fordern „Zug zum Tor“

Auch die NEOS sehen das Ganze eher skeptisch. Denn es wurde bereits eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, die 270.000 Euro gekostet hat. Jetzt will die Stadtregierung diese um weitere 200.000 Euro präzisieren. „Das ist ein weiterer teurer Beweis für die Zögerlichkeit und Planlosigkeit der Stadtregierung. Vereine und Fans werden hingehalten, wieder einmal wird der Stillstand verwaltet und Graz ist einem Champions-League-tauglichen Stadion immer noch keinen Schritt nähergekommen“, kritisiert er. Statt der ewigen Verzögerungen fordert er endlich den nötigen “Zug zum Tor” ein.