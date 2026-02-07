Helden auf vier Pfoten: Rettungshunde Graz retten seit 15 Jahren Leben

Vor Jahren hat sich der Verein aus Hart bei Graz zur Aufgabe gemacht, vermisste Personen zu suchen. Kommende Woche wird das Jubiläum gefeiert.

Gegründet wurde die Rettungshunde Graz im Jahr 2011 von Obfrau Christine Schartel. „Damals hätte ich selbst nicht erwartet, dass sich aus der Idee eine so erfolgreiche Organisation entwickeln würde“, erzählt sie stolz. Heute beteiligen sich rund 30 aktive Mitglieder. Zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit sind sie mit ihren Hunden bereit, sich sofort auf den Weg zum Einsatzort zu begeben. Diese Bereitschaft ergibt in 15 Jahren etwa 156.000 ehrenamtlich geleistete Stunden.

Einhaltung höchster internationaler Standards

Besonderer Wert wird vor allem auf die Einhaltung höchster internationaler Standards in der Hundeausbildung gelegt. Alle Einsatzhunde wurden nach internationalen Prüfungsrichtlinien in der Rettungshundearbeit geprüft und in der Mantrailing-, Flächen- und Trümmersuche ausgebildet. „Mantrailer und Flächensuchhunde ergänzen sich perfekt und machen die Suche nach Vermissten besonders erfolgreich“, betont Einsatzleiter Martin Masten.

15 Jahre – über 500 Einsätze

In den vergangenen 15 Jahren wurden immerhin über 500 Einsätze erfolgreich abgewickelt. Diese Praxiserfahrung bildet die Grundlage für Weiterentwicklungen der Einsatzmethoden und der Ausbildung. Der Verein hat sich sehr früh auf die Suchmethode des Mantrailings spezialisiert. Die dabei gesammelten Erfahrungen machen die Rettungshunde Graz heute zu einer der erfahrensten Mantrailing-Organisationen in Österreich.

©Rettungshunde Graz | Die Rettungshunde Graz helfen bei der Suche von Vermissten.

365 Tage rund um die Uhr einsatzbereit

Seit vielen Jahren sind die Rettungshunde Graz außerdem eine vertraglich verpflichtete Organisation der Landeswarnzentrale Steiermark und sind 365 Tage rund um die Uhr einsatzbereit. Das Einsatzgebiet umfasst die Stadt Graz und die Umgebung im Umkreis von 50 Kilometern. Seit zwei Jahren ist die Staffel auch für Einsätze in ganz Österreich zuständig.

Rettungshunde Verband Tiersuche

Seit 2022 bilden die Rettungshunde Graz ihre Hundeteams nicht nur für klassische Einsätze, sondern auch für Pettrailing aus. Dabei handelt es sich um das Aufspüren vermisster Haustiere. Im Jänner 2024 wurde der Schwesternverein „Rettungshunde Verband Tiersuche“ gegründet. Allein im Jahr 2025 konnten durch die Pettrailing-Teams der Rettungshunde Graz zwölf Tiere gerettet werden.

Miteinander zwischen Mensch und Hund

Neben der Tiersuche werden auch praxisnahe Seminare und Workshops angeboten. Dabei steht nicht nur die Vermisstensuche im Zentrum, sondern auch das Verständnis und das Miteinander zwischen Mensch und Hund. So besuchen die Rettungshunde etwa Altersheime und nehmen an Sicherheitstagen teil, um ihr Können zu zeigen und gleichzeitig den verantwortungsvollen Umgang mit Hunden zu lehren. Regelmäßig finden außerdem groß angelegte Einsatzübungen gemeinsam mit anderen Hundestaffeln, Feuerwehren, der Wasserrettung und dem Rettungsdienst statt, um die Zusammenarbeit im Ernstfall bestmöglich zu trainieren.