Eine ehrenamtliche Gruppe, ein großes Ziel: Mit nur 42 Euro wurde ein Projekt für den guten Zweck ins Leben gerufen – „Die Arche“. Jetzt ist Unterstützung mehr als nur notwendig, denn die Zeit läuft ihnen davon.

Die ehrenamtliche Gruppe „Wir in Graz“ leistet bereits großartige Arbeit: Sie verteilt Lebensmittelboxen, betreibt Fahrradwohnwagen für mobile Schlafplätze, gibt Lebensmittel- und Heizmittelgutscheine aus, unterstützt ältere oder eingeschränkte Menschen beim Einkaufen, hilft Obdachlosen mit warmem Essen, Kleidung und Gesprächen und bietet im Ehrenamtscafé einen Ort für Austausch, Wärme und menschliche Nähe. Jetzt haben sie eine klare Vision: einen Bus zu schaffen, der als Notschlafstelle dient und die Ausgabe der Lebensmittelboxen erleichtert.

„Die Arche“: Das ist das Ziel des Busses Menschen in schwierigen Lebenslagen erreichen, direkt dort, wo sie sind

Wärme, Gespräche und Zeit schenken

Grundversorgung organisieren (Lebensmittel, Kleidung, Weitervermittlung)

Zuhören statt Wegschauen

einen geschützter Treffpunkt schaffen – niedrigschwellig und ohne Hürden

Die Arche ist keine Durchlaufstelle, sondern ein Ort, an dem Menschen gesehen werden.

Nicht perfekt. Aber da.

Großer Zeitdruck: Ehrenamtliches Projekt auf Spenden angewiesen

Die Planung dafür läuft schon seit zehn Wochen, doch das Problem ist der Zeitdruck. Ab Samstag bleiben ihnen noch genau 22 Tage für das Crowdfunding. Gestartet haben sie mit 42 Euro und sind mittlerweile bei etwa 3.600 Euro angekommen. Die Gruppe ist über jede einzelne Hilfe dankbar. Nicht nur die finanziell, sondern auch über jede Hilfe die Zeit in Anspruch nimmt. „Uns ist vor allem Transparenz wichtig. Alles, was gespendet wird, wird 1:1 auch weitergegeben“, betont Werner Klambauer der Admin der Gruppe im Gespräch mit 5 Minuten. Jede Unterstützung, sei es bei den Lebensmittelboxen oder Gutscheinen, wird mit Fotos, Videos und Co. dokumentiert, um die Transparenz sicherzustellen.

Finanzierung von ehrenamtlichen Projekten

Wie bei vielen ehrenamtlichen Projekten spielen auch hier die Finanzen eine große Rolle – deshalb wurde das Crowdfunding gestartet. Eine Abstellgenehmigung für den Bus haben sie bereits. Ein eigenes Lager wäre zwar von Vorteil, doch die Preise in der Stadt seien kaum tragbar. Die Gruppe möchte das Geld lieber in lebensrettende Lebensmittelboxen stecken statt in eine teure Halle. Insgesamt haben die Mitglieder bereits 30.000 Euro aus eigener Tasche in die Lebensmittelboxen investiert. Und das Besondere: Nächste Woche feiert die Gruppe nicht nur ihr sechsjähriges Jubiläum, sondern verteilt auch die 1.000 Lebensmittelbox. Für diese arbeiten sie vor allem mit Supermärkten zusammen.

Wir versuchen es einfach – Net red’n anfoch tuan zu“ – so lautet das Motto der ehrenamtlichen Gruppe.

Projekt „Die Arche“: „Wir lassen uns nicht abbringen“

Einen Bus haben sie tatsächlich schon im Blick – nämlich einen ehemaligen Schulungsbus, der bereits gut ausgestattet ist, sodass kaum Umbauten nötig wären. Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Sollte es mit diesem Bus nicht funktionieren, soll ein Linienbus gekauft und entsprechend umgebaut werden. Doch eines stellt der ehemalige Busfahrer im Interview klar: „Wir lassen uns nicht abbringen. Wir machen das so oder so!“ Denn die Gruppe besteht unter anderem aus Rettungs- und Feuerwehrkräften, die wissen, wie es draußen im echten Leben wirklich aussieht – und wie groß das Thema Obdachlosigkeit tatsächlich ist. Genau das motiviert sie, dieses Projekt auch wirklich umzusetzen.

©Wir in Graz So soll die Arche aussehhen.

Bürokratie würde viel verändern

Den Bus, den sie gerne kaufen würden, hätten sie sogar geschenkt bekommen. Das Problem dabei: Die Gruppe ist kein Verein und damit ist das unmöglich. „Wir wehren uns schon seit sechs Jahren dagegen“, erzählt der Admin im Gespräch. Denn Senioren würden oft Kuchen für den guten Zweck backen. Bei den Zusammenkünften geht es vor allem um Spaß. Das Ganze ist kostenlos, kann aber mit einer freiwilligen Spende unterstützt werden. Doch das alles würde durch die bürokratischen Hürden eines Vereins nicht mehr so einfach funktionieren. Dadurch würden die Grundprinzipien der Gruppe verschwinden, was sie auf keinen Fall wollen. Der aktuelle Besitzer des Busses möchte der Gruppe aber mit dem Preis auf alle Fälle entgegenkommen.

Das schöne daran ist es, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, wenn es dir gut geht“ – die Gruppe möchte einfach helfen.

Ehrenamtliches Projekt: So soll der Bus aussehen

Doch wie soll der Bus überhaupt aussehen? Das haben sie kürzlich in einem Video erklärt, das sie auf Facebook gepostet haben. Wie Werner Klambauer, der die Spendenaktion ins Leben gerufen hat, im Gespräch mit 5 Minuten erklärt, soll der Bus für alle zur Verfügung stehen, die Hilfe brauchen. Zum Beispiel, wenn eine Familie durch einen Brand ihr Zuhause verliert, dann soll sie die Möglichkeit haben, den Bus zu bekommen. Geplant sind etwa sechs bis acht Notschlafplätze, die sie vom Militär bekommen. Diese sollen mobil und tauschbar sein. Versorgt werden sollen vor allem Graz und Graz-Umgebung. „Wir würden auch weiter wegfahren, um zu helfen“, betont der Admin. Ihnen geht es hauptsächlich darum, Menschen zu helfen, etwas weiterzugeben und mit den Leuten zu arbeiten.