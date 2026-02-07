Unterstützung für Familien und Jugendliche: Stadt Graz sichert Hilfsangebote

Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Stadtsenat die finanzielle Absicherung von sieben Beratungs-, Schutz- und Betreuungseinrichtungen auf den Weg gebracht. Insgesamt stellt die Stadt dafür 671.150 Euro zur Verfügung.

Die Stadt Graz greift Bürgern in belastenden Lebensphasen unter die Arme.

Wie die Stadt Graz mitteilt, dienen die Fördermittel dazu, zentrale Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene in belastenden Lebenssituationen nachhaltig zu sichern.

Hier kommt die Förderung hin:

Den größten Förderanteil erhält das Schlupfhaus der Caritas der Diözese Graz-Seckau. Mit 370.000 Euro wird jene Einrichtung unterstützt, die „Jugendlichen in akuten Krisensituationen Schutz, Betreuung und grundlegende Versorgung bietet“, heißt es.

Auch gefördert werden: