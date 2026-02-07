/ ©Pexels.com
Unterstützung für Familien und Jugendliche: Stadt Graz sichert Hilfsangebote
Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Stadtsenat die finanzielle Absicherung von sieben Beratungs-, Schutz- und Betreuungseinrichtungen auf den Weg gebracht. Insgesamt stellt die Stadt dafür 671.150 Euro zur Verfügung.
Wie die Stadt Graz mitteilt, dienen die Fördermittel dazu, zentrale Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene in belastenden Lebenssituationen nachhaltig zu sichern.
Hier kommt die Förderung hin:
Den größten Förderanteil erhält das Schlupfhaus der Caritas der Diözese Graz-Seckau. Mit 370.000 Euro wird jene Einrichtung unterstützt, die „Jugendlichen in akuten Krisensituationen Schutz, Betreuung und grundlegende Versorgung bietet“, heißt es.
Auch gefördert werden:
- Kinderschutz-Zentrum Graz (Verein Hilfe für Kinder und Eltern) mit 93.600 Euro,
- das Beratungszentrum WOHIN (RdK Steiermark GmbH) mit 90.000 Euro sowie
- den Kindergarten WOHIN mit 50.000 Euro.
- Darüber hinaus werden Angebote in der Männer- und Anti-Gewaltarbeit, in der psychosozialen Beratung und Familienberatung sowie ein Tageszentrum für Menschen mit Essstörungen finanziell unterstützt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes