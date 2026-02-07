Graz zeigt neuen Weg in der Kinder- und Jugendhilfe

Gesellschaftlicher Wandel, wachsende Unsicherheiten und immer komplexere Lebenslagen bringen viele Familien an ihre Grenzen. Wie Kinder- und Jugendhilfe unter diesen Bedingungen neu gedacht werden kann, stand im Mittelpunkt der österreichweiten Fachtagung „Zusammen:Wachsen“ am 30. Jänner 2026 in Graz. Mehr als 300 Fachkräfte diskutierten dabei den sogenannten „Grazer Weg“ – einen radikal integrativen Ansatz, der mittlerweile als mögliches Vorbild für ganz Österreich gilt. Veranstaltet wurde die Tagung von sechs Trägerorganisationen der Kinder- und Jugendhilfe in Graz: affido, Institut für Familienförderung, Jugend am Werk, alpha nova, SOS-Kinderdorf sowie der Stadt Graz.

Integration statt Zuständigkeitsdenken

Im Zentrum steht ein Ansatz, der klassische Trennlinien zwischen öffentlicher und privater Kinder- und Jugendhilfe, zwischen ambulanter und stationärer Betreuung auflösen will. Ziel ist eine gemeinsame Verantwortung aller Beteiligten – mit Familien und Kindern als aktive Experten in eigener Sache. „Radikal integriert zu arbeiten heißt, öffentlich und privat, ambulant und stationär nicht nur gemeinsam zu denken, sondern auch gemeinsam zu erledigen“, wurde im Rahmen der Tagung betont, heißt es in einer Presseaussendung.

Weniger Bürokratie, mehr Ressourcenorientierung

Ein zentrales Diskussionsthema war der Abbau bürokratischer Hürden. Laut den Veranstaltern binde die strikte Trennung zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern in vielen Systemen wertvolle Ressourcen. Der Grazer Ansatz setzt stattdessen auf enge Kooperation, gemeinsame Fallbesprechungen und sozialraumorientierte Hilfeplanung. Herzstück der Umsetzung sind wöchentliche Sozialraum-Konferenzen. Für jeden Fall nehmen sich alle beteiligten Fachkräfte eine Stunde Zeit – von Sozialarbeiter über Koordinatoren bis hin zu Psychologen oder Experten aus dem Pflegekinderdienst. Ziel ist eine abgestimmte, passgenaue Unterstützung. Die Hilfeplanung beginnt dabei nicht mit Defiziten, sondern mit vorhandenen Ressourcen. Erst danach werden Ziele definiert und konkrete Maßnahmen entwickelt.

Jahrelanger Struktur- und Finanzierungsarbeit

Dass Graz diesen Weg gehen kann, sei Ergebnis jahrelanger Struktur- und Finanzierungsarbeit gemeinsam mit dem Land Steiermark. Laut den Beteiligten ermögliche eine abgestimmte Budgetlogik integratives Arbeiten, statt es durch Fallzahlen-Logik zu behindern. Auch die Geschäftsführer der beteiligten Trägerorganisationen unterstrichen die Bedeutung der Zusammenarbeit über Systemgrenzen hinweg. Thomas Driessen (alpha nova) betonte etwa, dass eine wirksame Kinder- und Jugendhilfe nur im Zusammenspiel mit Bildungssystem, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Arbeitsmarktservice und weiteren Unterstützungssystemen funktionieren könne. Birgitta Thurner (SOS-Kinderdorf/4Raum) verwies auf die langjährige Praxis in Graz: Kooperation, Sozialraumorientierung und echte Partnerschaft seien entscheidend, um nachhaltige Stabilität für Familien zu schaffen.