Architekturwettbewerb für nachhaltiges Quartier gestartet

Die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel wächst nachhaltig weiter. Für ein neues Wohnprojekt an der Mitterstraße wurde kürzlich der Startschuss zum Architekturwettbewerb gegeben.

In der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel nimmt ein neues Wohnprojekt konkrete Formen an: Für rund 70 Wohnungen in nachhaltiger Holzbauweise wurde nun offiziell der Architekturwettbewerb gestartet. Wie ÖWG Wohnbau in einer Presseaussendung mitteilt, fand die Grundstücksbesichtigung für die teilnehmenden Architekten am 29. Jänner 2026 statt. Die Jurysitzung ist für 29. April 2026 angesetzt. Bereits am 15. Jänner wurden im Gemeindeamt die Vorgaben und Zielsetzungen des Wettbewerbs präsentiert. Ziel sei es, ein „qualitätsvolles, nachhaltiges und ortsverträgliches Wohnquartier“ zu entwickeln, das leistbaren Wohnraum schafft und sich sensibel in das bestehende Ortsbild einfügt.

Fokus auf Holzbau und Nachhaltigkeit

Geplant ist eine konsequente Holzbauweise mit Vollgeschoßen und Satteldächern. Laut ÖWG Wohnbau soll diese Bauform nicht nur ein angenehmes Raumklima schaffen, sondern auch den CO₂-Ausstoß reduzieren und eine langfristig nachhaltige Nutzung ermöglichen. Im ersten Bauabschnitt entstehen geförderte Mietwohnungen. Vorgesehen sind zudem ein Gemeinschaftsraum für die künftigen Bewohner, eine gemeinsame Tiefgarage sowie ein Durchwegungskonzept für Fußgänger und Radfahrer mit Anbindung an die Mitterstraße.

Ausstellung im Gemeindeamt geplant

Nach Abschluss des Wettbewerbs werden alle eingereichten Projekte im Mai 2026 im Gemeindeamt Gratwein-Straßengel öffentlich ausgestellt. Die Bevölkerung erhält damit die Möglichkeit, sich kostenlos während der Öffnungszeiten über die Entwürfe und Planungsüberlegungen zu informieren.