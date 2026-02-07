Skip to content
Region auswählen:
/ ©KPÖ
Bild auf 5min.at zeigt einen Protest
400 Demonstrierende gingen auf die Straße.
Graz
07/02/2026
Petition

Pflege: 400 Menschen protestierten in Graz

In Graz protestierten hunderte Pflegekräfte gegen die Verschlechterung des Personalschlüssels. Eine Petition der KPÖ gegen die Reform sammelte bereits über 8.400 Unterschriften.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Rund 400 Menschen sind am Samstag (7. Februar 2026) in Graz auf die Straße gegangen, um gegen die geplante Verschlechterung des steirischen Pflegeschlüssels zu protestieren. Pflegekräfte, Angehörige und Unterstützer machten klar: Weniger Personal gefährdet die Versorgungssicherheit und Pflegequalität – das sei nicht akzeptabel, so laut einer Presseaussendung der KPÖ.

Petition: Über 8.400 Unterschriften

Die KPÖ hat den Widerstand in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Beschäftigten und Betroffenen organisiert – parlamentarisch, öffentlich und mit einer Petition, die bereits von über 8.400 Personen unterstützt wird. Kurz vor der Demonstration kündigte die Landesregierung einen „Masterplan Pflege“ an. Für die KPÖ sind konkrete Maßnahmen nun dringend erforderlich.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: