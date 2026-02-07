Hochwasserschutz in Gefahr? Grüne kritisieren „Stopp“ für Grazer Projekte

Wegen Sparmaßnahmen verschiebt das Land Steiermark offenbar wichtige Schutzbauten am Thalersee und Petersbach. Die Grünen warnen vor Sicherheitslücken und bringen eine Anfrage im Landtag ein.

Zentrale Hochwasserschutzprojekte in Graz stehen auf der Kippe: Die Landesregierung verschiebt offenbar den Ausbau des Rückhaltebeckens Thalersee sowie den vierten Bauabschnitt am Petersbach im Oberlauf. Beide Maßnahmen waren mit der Stadt Graz abgestimmt, vorbereitet und politisch vereinbart, heißt es in einer Aussendung der Grünen.

Antrag der Grünen

Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl bringt die Verzögerungen kommende Woche im Landtag zur Sprache und wird Landesrätin Simone Schmiedtbauer konkret zu den Projekten befragen. Krautwaschl warnte: „Bei Unwettern mit Starkregen zählt für viele Menschen nur eine Frage: Bin ich geschützt? Diese Landesregierung bringt diese Sicherheit ins Wanken. Das ist inakzeptabel.“ Die Verschiebung erfolgt laut Antrag der Grünen aufgrund eines drastischen Sparprogramms der Abteilung Wasserwirtschaft, das bis 2029 gelten soll. Bereits genehmigte Projekte könnten dadurch zurückgestellt werden, heißt es.

Forderung: Projekte ohne Aufschub

Geplant war der Baustart des Rückhaltebeckens Thalersee im Frühjahr 2026, der nun gestrichen wurde. Beim Petersbach, 4. Bauabschnitt Oberlauf, scheint die Umsetzung in dieser Gesetzgebungsperiode komplett gestoppt worden zu sein – so ist dem Antrag der Grünen zu entnehmen. Krautwaschl fordert, dass die Projekte ohne Aufschub umgesetzt werden.