Mehr als nur Kopfschmerz: Steirerin kämpft für Migräne-Betroffene

Fragestunde mit Wolfgang Klinger

„Kopfschmerzen sollen nicht immer durch den Kopf gehen“

Fragen vorab an: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com

Montag, 2. März 2026, 17.30 Uhr

Selbsthilfe Steiermark, Raum 3.09, Lauzilgasse 25, Graz

Infoabend mit Physiotherapeut Bernhard Taxer

„Physiotherapie bei Migräne – Was macht Sinn? Was macht weniger Sinn?“

Montag, 20. April 2026, 18 Uhr

Selbsthilfe Steiermark, Raum 3.09b, Lauzilgasse 25, Graz

Erfahrungsaustausch Steiermark

Mit Behindertenvertrauensperson KaM Fortmüller

Montag, 11. Mai 2026, 18 Uhr

Selbsthilfe Steiermark, Raum 3.09b, Lauzilgasse 25, Graz

Vortrag von Katharina Müller – Dr. Böhm

„Migräne natürlich behandeln“

Montag, 15. Juni 2026, 18 Uhr

Selbsthilfe Steiermark, Raum 3.09b, Lauzilgasse 25, Graz

Um Anmeldung wird gebeten: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com

Spontane Besucher sind ebenfalls herzlich willkommenen