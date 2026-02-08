Mehr als nur Kopfschmerz: Steirerin kämpft für Migräne-Betroffene
Migräne, Cluster- oder Spannungskopfschmerz – all das sind chronische Erkrankungen und weit mehr als nur einfaches Kopfweh. Deshalb gibt es eine Selbsthilfeorganisation, um sich richtig zu informieren und gezielt zu handeln.
Die Selbsthilfeorganisation, geleitet von der Ennstalerin Tamara Brandstätter, richtet sich an alle Menschen mit jeder Art von Kopfschmerzerkrankungen. Dazu gehören Migräne, Cluster- oder Spannungskopfschmerz. „Unser Ziel ist es, aufzuklären, zu enttabuisieren und Betroffenen einen niederschwelligen Raum für Information, Austausch und Vernetzung zu bieten“, erzählt sie. Wichtig sei ihr vor allem, sichtbar zu machen, dass chronische Kopfschmerzerkrankungen mehr als nur Kopfweh sind und dass viele Betroffene dadurch im Alltag eingeschränkt sind. Bisher konnten bereits viele Betroffene erreicht werden, besonders Menschen, die sonst kaum Zugang zu Informationen haben. Im kommenden Halbjahr sind einige Veranstaltungen in Graz geplant, doch die Steirerin möchte das Angebot auf weitere steirische Bezirke ausweiten.
„Kopfweh Österreich Steiermark“ – Termine
Fragestunde mit Wolfgang Klinger
„Kopfschmerzen sollen nicht immer durch den Kopf gehen“
Fragen vorab an: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com
Montag, 2. März 2026, 17.30 Uhr
Selbsthilfe Steiermark, Raum 3.09, Lauzilgasse 25, Graz
Infoabend mit Physiotherapeut Bernhard Taxer
„Physiotherapie bei Migräne – Was macht Sinn? Was macht weniger Sinn?“
Montag, 20. April 2026, 18 Uhr
Selbsthilfe Steiermark, Raum 3.09b, Lauzilgasse 25, Graz
Erfahrungsaustausch Steiermark
Mit Behindertenvertrauensperson KaM Fortmüller
Montag, 11. Mai 2026, 18 Uhr
Selbsthilfe Steiermark, Raum 3.09b, Lauzilgasse 25, Graz
Vortrag von Katharina Müller – Dr. Böhm
„Migräne natürlich behandeln“
Montag, 15. Juni 2026, 18 Uhr
Selbsthilfe Steiermark, Raum 3.09b, Lauzilgasse 25, Graz
Um Anmeldung wird gebeten: kopfwehoesterreich.stmk@gmail.com
Spontane Besucher sind ebenfalls herzlich willkommenen