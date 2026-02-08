Verdienter Erfolg: HSG Graz schlägt Fivers WAT Margareten

Die Vorzeichen für das Match sahen aber alles andere als günstig aus, denn immerhin dauerte die Anreise schon über dreieinhalb Stunden. Trotzdem zeigten sich bei der Mannschaft keine müden Beine. Matic Kotar eröffnete die Partei gleich in der ersten Minute mit dem 0:1, und nachdem es kurz 1:1 stand, konnten die Grazer den Vorsprung schnell auf 7:4 aufbauen. Eine starke Abwehrleistung und ein überragender Thomas Eichberger im Tor machten es möglich, den Vorsprung zu halten. In die Halbzeit ging es mit 14:10 für die HSG.

Zweite Halbzeit sicherte Sieg

Zu Beginn der zweiten Hälfte musste Jura Juranic nach seiner dritten Zeitstrafe vom Feld. Die Fivers kamen immer wieder heran. Nach einem Treffer von Florentin Dvorak stand es zehn Minuten vor Schluss 25:27. Doch die HSG behielt aber die Nerven und Matej Galina konnte den Vorsprung wieder ausbauen. Am Ende feierten die Grazer einen verdienten 33:29-Auswärtssieg.Nächste Woche geht es zu Hause weiter: Die HSG Holding Graz empfängt den HC Linz AG im Raiffeisen Sportpark Graz.