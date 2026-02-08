Sechs Meter vom Grazer Schloßberg gestürzt: 18-Jähriger schwer verletzt

Blaulicht und zahlreiche Einsatzkräfte konnten heute früh am Grazer Schloßberg beobachtet werden. Was passiert ist, wurde erst jetzt klar: Die Polizei wurde um 6 Uhr früh alarmiert. „Grund dafür war ein Notruf und die Mitteilung, dass eine Person nahe dem Uhrturm mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sei“, informiert die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten im Bereich des Uhrturms auf einen 20-jährigen Oberösterreicher, der angab, dass sein 18-jähriger Freund von einem Geländer am Schloßberg in die Tiefe gestürzt sei.

Junger Mann bei Sturz schwer verletzt

Die Polizisten begaben sich daraufhin umgehend zur Unfallstelle, um erste Hilfe zu leisten. Dort fanden sie den jungen Mann auf einer Bank liegend vor. Der Oberösterreicher war ansprechbar, klagte jedoch über starke Schmerzen. Er erzählte, dass er rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt sei, als die beiden am Schloßberg Musik gehört hatten. „Alarmierte Rettungskräfte sowie ein Notarzt kümmerten sich in der Folge um die medizinische Versorgung des 18-Jährigen. Er dürfte schwere Verletzungen an der Hüfte sowie an der Hand erlitten haben und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert“, heißt es.

Wegen Bundesliga-Auftakt in Graz

Wie die bisherigen Befragungen ergaben, waren die jungen Oberösterreicher wegen des heutigen Bundesligaspiels zwischen dem SK Sturm Graz und der SV Ried in der steirischen Landeshauptstadt unterwegs. Dabei endete die nächtliche Lokaltour durch die Grazer Innenstadt offenbar mit einem frühmorgendlichen Sturz am Grazer Schloßberg.