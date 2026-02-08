Nächste Grazer Villa vor Abriss – Anrainer kämpfen vergeblich?

Die Hebammenvilla in Eggenberg soll abgerissen werden. Anrainer haben sich zusammengeschlossen, um sie zu retten – und auch aus der Politik gibt es Widerstand gegen die Pläne.

Es handelt sich um eine historisch bedeutende Villa in Graz, die jetzt einem Neubau weichen soll. In einer Aussendung der KPÖ wird die reine Profitabsicht dahinter kritsiert. Konkret geht es um das von Josef Petz geplante Haus in der Grasbergerstraße in Eggenberg, das als „Hebammenvilla“ bekannt ist. „Das Gebäude mit beträchtlichem kulturhistorischem Wert liegt leider außerhalb der Schutzzone“, sagt KPÖ-Altstadtschutzsprecherin Christine Braunersreuther.

Abbruchbewilligung erteilt

Das Vorhaben stößt auch bei Anrainern auf Unverständnis. Deshalb haben sie sich zusammengeschlossen, um den Abbruch zu verhindern. Doch weil die gesetzliche Grundlage fehlt, muss die Baubehörde die Abbruchbewilligung erteilen. Deshalb hat der Grazer Gemeinderat bereits 2023 beschlossen, das Land Steiermark zu Änderungen aufzufordern. Braunersreuther hatte beantragt, das Steiermärkische Baugesetz nach dem Vorbild Wiens anzupassen.

Historische Bausubstanz besser schützen

Denn „in anderen Bundesländern ist historische Bausubstanz wesentlich besser geschützt“, so Braunersreuther. Einzig die FPÖ stimmte im Gemeinderat gegen den Antrag. „Hier sehen wir, wie wichtig es ist, dass endlich auch die blauschwarze Landesregierung ins Tun kommt – so sie das überhaupt will. Denn es war allein die FPÖ, die vor drei Jahren gegen besseren Altstadtschutz gestimmt hat. Und die ÖVP hat immer wieder bewiesen, dass sie, wenn es drauf ankommt, der Baulobby die Mauer macht.“