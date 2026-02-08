Einstimmiger Beschluss: Was sich bei den Grazer Bezirksräten nun ändert

Der Stadtsenat hat einstimmig eine Änderung der Geschäftsordnung für den Magistrat beschlossen. Damit werden Vorschläge des Gemeinderates zur weiteren Stärkung der Grazer Bezirksdemokratie umgesetzt. Kern der Anpassung ist, dass bezirksbezogene Vorschläge der Bezirksräte künftig direkt von den zuständigen Dienststellen beantwortet werden. Diese Rückmeldungen haben innerhalb von acht Wochen zu erfolgen. Ausgenommen davon sind Fälle, in denen eine Abstimmung der Abteilungen mit den zuständigen Mitgliedern des Stadtsenats notwendig ist. Zusätzlich wird festgelegt, dass in Sitzungsstücken des Gemeinderates und des Stadtsenates ausdrücklich auf bestehende Anhörungs- und Informationsrechte der Bezirksräte hinzuweisen ist. Allfällige Stellungnahmen der Bezirksräte sind anzuführen oder es ist festzuhalten, wenn keine abgegeben wurden.