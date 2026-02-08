Vom Rathaus an den Tresen: Eustacchio startet im Hofkeller als Gastronom neu

Mario Eustacchio, vielen noch als früherer Vizebürgermeister bekannt, schlägt beruflich einen ungewöhnlichen Weg ein und steigt in die Gastronomie ein. Zusammen mit Jurist Jürgen Dumpelnik und Gastronom Massimo Sadiku übernimmt er den traditionsreichen Hofkeller in der Grazer Innenstadt. Das Lokal positioniert sich künftig als „Cantinetta“ mit gehobener italienischer Küche, klassischen Gerichten, hochwertigen Zutaten und passender Weinauswahl. In Küche und Service bleibt das eingespielte Team rund um Sadiku und Küchenchef Riccardo Tettamani an Bord. Neu ist eine Cicchetti-Bar für kleine Häppchen und schnelle Zwischenstopps untertags, dort steht Eustacchio selbst als Gastgeber hinter dem Tresen. Der Hofkeller soll damit vom Abendrestaurant zum ganztägigen Treffpunkt mit italienischem Flair werden. Reservierungen sind bereits für ab 13. Februar möglich.