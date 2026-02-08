Stadt sichert soziale Hilfe ab: 670.000 Euro für Schutz- und Beratungsstellen

Mit einer einstimmigen Förderentscheidung werden sieben Beratungs-, Schutz- und Betreuungseinrichtungen in Graz finanziell abgesichert. Insgesamt stellt die Stadt 671.150 Euro zur Verfügung, um zentrale Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene in belastenden Lebenssituationen nachhaltig zu sichern. Den größten Anteil erhält das Schlupfhaus der Caritas der Diözese Graz-Seckau mit 370.000 Euro, das Jugendlichen in akuten Krisen Schutz, Betreuung und grundlegende Versorgung bietet. Weitere Förderungen gehen unter anderem an das Kinderschutz-Zentrum Graz (Verein Hilfe für Kinder und Eltern) mit 93.600 Euro, das Beratungszentrum WOHIN (RdK Steiermark GmbH) mit 90.000 Euro sowie den Kindergarten WOHIN mit 50.000 Euro. Zusätzlich werden Angebote in der Männer- und Anti-Gewaltarbeit, der psychosozialen und Familienberatung sowie ein Tageszentrum für Menschen mit Essstörungen unterstützt.