Ried in Graz seit 2010 sieglos: Hödl (19) schießt Sturm zum Sieg

Sturm Graz rehabilitiert sich nach dem Cup-Aus gegen Altach mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen die SV Ried. Das Siegtor erzielt der 19-jährige Jacob Peter Hödl kurz vor dem Schlusspfiff.

Nach der Niederlage im Cup-Viertelfinale gegen Altach wollte Sturm Graz im ersten Ligaspiel des Jahres wieder einen Sieg feiern – mit Erfolg. Die Grazer setzten sich am Sonntag, dem 8. Februar in der Merkur Arena dank eines späten Treffers von Jacob Peter Hödl (86.) mit 1:0 gegen die SV Ried durch. Mit dem Sieg bleibt Sturm nur einen Punkt hinter dem Tabellenführerduo Salzburg und LASK auf Rang drei.

Veränderungen im Sturm-Team

Neo-Trainer Fabio Ingolitsch stellte seine Mannschaft nach der Cup-Niederlage stark um. Winter-Neuzugang Ryan Fosso gab sein Pflichtspieldebüt im defensiven Mittelfeld, Axel Kayombo startete für Seedy Jatta im Angriff, und Jeyland Mitchell spielte neben Paul-Friedrich Koller in der Innenverteidigung. Die Partie war in der ersten Hälfte chancenarm. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, Torchancen blieben Mangelware. Ried war nach der Pause kurzzeitig etwas gefährlicher, doch ein Tor von Oliver Steurer wurde wegen minimaler Abseitsstellung nicht anerkannt.

Hödl kickt die Grazer zum Sieg

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Hödl erzielte seinen ersten Bundesliga-Treffer aus rund 20 Metern, abgefälscht ins linke Eck. Kiteishvili scheiterte in der Nachspielzeit am Ried-Torwart, sodass Sturm den 1:0-Sieg sicher nach Hause brachte. Für die Grazer war es der erste Liga-Heimsieg gegen ein Team von außerhalb der Steiermark in dieser Saison. Ried blieb damit in Graz seit 2010 sieglos.