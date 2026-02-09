Illegale Geschäfte im Gefängnis: Justizbeamtin soll Schmuggel organisiert haben

Eine Justizbeamtin soll über Jahre Handys, Drogen und andere Waren in eine Grazer Justizanstalt gebracht und verkauft haben. Laut Anklage flossen dabei fast 90.000 Euro.

Am Landesgericht Graz beginnt am Montag der Prozess gegen eine Justizwachebedienstete und acht weitere Beschuldigte. Die Frau steht laut dem ORF im Verdacht, gemeinsam mit Insassen und Ex-Häftlingen ein Schmuggelnetz innerhalb der Haftanstalt aufgebaut zu haben. Den Ermittlungen zufolge nahm alles 2022 mit einzelnen eingeschmuggelten Mobiltelefonen seinen Anfang. In der Folge soll die Beamtin regelmäßig verbotene Gegenstände ins Gefängnis gebracht haben, darunter dutzende Handys, Suchtmittel wie Cannabis und Kokain sowie SIM-Karten, Alkohol und weitere Waren. Dafür soll sie laut Staatsanwaltschaft rund 89.000 Euro kassiert haben. Die Zahlungen erfolgten über anonyme Guthabencodes und versteckte Bargeldübergaben.

Häftlinge gaben Hinweise

Aufgeflogen sein soll der Fall durch Hinweise von Häftlingen, danach wurden Überwachung und Ermittlungen intensiviert. Die Hauptangeklagte zeigt sich geständig. Ihr werden unter anderem Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit und Drogenhandel vorgeworfen. Zusätzlich stehen acht weitere Beschuldigte vor Gericht, unter ihnen mehrere aktuelle und ehemalige Insassen, denen ebenfalls Schmuggel vorgeworfen wird. Es gilt die Unschuldsvermutung. Im Falle einer Verurteilung drohen mehrere Jahre Haft.