Lösung in Sicht? Zustand von WC-Anlage am Lendplatz sorgt für Kritik

Nach der Stadtsenatssitzung zeichnet sich eine Lösung für die zunehmenden Probleme bei den WC-Anlagen am Grazer Lendplatz ab. Die Ansätze reichen von Personal vor Ort bis zu Zugangskontrollen.

Die öffentlichen Toiletten am Grazer Lendplatz sorgen immer wieder für Beschwerden, da sie oft stark verschmutzt sind und auch als Treffpunkt für Drogenhandel und -konsum genutzt werden. Besucher, aber auch für die Marktstandbetreiber am Lendplatz kritisieren den Zustand der WC-Anlagen. Bereits im Sommer hatten Stadtrat Kurt Hohensinner und Bernhard Bauer, Chef der Grazer Wirtschaftskammer, beim Runden Tisch mit Marktstandbetreibern eine personelle Betreuung der WC-Anlagen gefordert. Zusätzlich wurden Alternativen wie Videoüberwachung oder Zugangskontrollen vorgeschlagen.

©5 Minuten Der Zustand der öffentlichen Toiletten beim Grazer Lendplatz lässt zu wünschen übrig.

WC-Anlagen werden Thema im Gemeinderat

Bei der jüngsten Stadtsenatssitzung wurde der Handlungsbedarf erneut betont. Aus dem Büro von Bürgermeisterin Elke Kahr heißt es laut einem Bericht des Grazers, man sehe die Lage relativ gelassen: Früher hätten Standbetreiber eigene Schlüssel gehabt, an dieses System könne man zurückkehren. Sollte das Problem dadurch nicht gelöst werden, sei ein verstärkter Einsatz der Ordnungswache denkbar. Eine endgültige Entscheidung über die Maßnahmen steht noch aus. Das Thema wird in der kommenden Gemeinderatssitzung besprochen.