In Grazer Lokal mixt die beste Barkeeperin der Welt

Am 28. Februar steigt im Grazer Haubenlokal VINA ab 18 Uhr die zweite Ausgabe der Eventreihe „Vinalicious“. Mit dabei: Linh Nguyen, die mehrfach international ausgezeichnete Bartenderin und Pionierin der alkoholfreien Mixologie.

Sie ist das Highlight beim „Vinalicious Style & Dine“ am 28. Februar im Grazer Restaurant VINA: Im Rahmen eines exklusiven 5-Gänge-Gourmetmenüs mit Live-Saxophon-Sound sowie Champagner-Begleitung aus dem Hause Moët Hennessy mixt die als „Queen of Cocktails“ international bekannte Linh Nguyen, einzigartige Cocktailkreationen.

Beste Barkeeperin der Welt mixt am 28. Februar im VINA

Die mehrfach ausgezeichnete Marburger Bartenderin mit vietnamesischen Wurzeln gewann 2022 den internationalen Titel der „Lady Amarena World“ und wurde damit zur besten Barkeeperin der Welt gekürt. Zuvor holte sie sich den 1. Platz des European Bartender Cups. Mit ihrer Mocktail-Bibel „Like a Virgin“ schreibt sie die Regeln der Barszene neu und sorgt international für Aufsehen. Am 28. Februar können sich die Gäste im Restaurant VINA selbst von ihren alkoholfreien Kreationen überzeugen. Beginn ist um 18 Uhr. Preis pro Person: 149 Euro inkl. Gourmetmenü sowie Wein- und Cocktailbegleitung.